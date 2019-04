Mortal Kombat 11: Hinweise auf mögliche DLC-Kämpfer - Spawn, Terminator & mehr

PC Switch XOne PS4

Dass Mortal Kombat 11 (zum Preview), wie schon sein Vorgänger, mit DLC-Charakteren aufwarten wird, ist bereits seit Langem bekannt. Unklar ist bisher, welche Kämpfer konkret zum etablierten Start-Roster dazustoßen werden. Ein Nutzer auf Reddit hat in der Switch-Version des Spiels nun mögliche Hinweise auf die geplanten Neuzugänge entdeckt.

In den veröffentlichten Dateiverweisen tauchen bekannte Namen, wie Sindel, Fujin, Sheeva, Nightwolf und Shang Tsung auf. Letzterer wurde bereits von NetherRealm offiziell bestätigt. Außerdem werden Spawn, Terminator, Ash Williams und der Joker erwähnt. Dass der Spawn als Gast-Charakter im Spiel auftauchen könnte, wurde bereits vom Schöpfer des düsteren Antihelden und Comic-Autor Todd McFarlane im Dezember letzten Jahres angedeutet. Ob wirklich alle erwähnten Charaktere am Ende den Weg ins Spiel finden, bleibt abzuwarten. Mortal Kombat 11 wird ab dem 23. April 2019 für PC, Xbox One, PS4 und die Switch (nur digital) erscheinen. Die Retail-Version für Nintendos Hybridkonsole wird am 10. Mai 2019 folgen.