Days Gone: Die Spielwelt im neuen Video

PS4

SIE Bend Studio hat ein neues Entwicklervideo zu dem kommenden Survival-Action-Adventure Days Gone (zum Preview) veröffentlicht, das sich um die Spielwelt dreht, die ihr schon in der kommenden Woche selbst auf der PS4 erkunden können werdet. In dem rund dreieinhalb Minuten langen Clip verrät euch der Creative Director John Garvin, was euch im Spiel erwartet.

Die untoten „Freakers“ werden nicht die einzige Gefahr darstellen, mit der sich der Outlaw Deacon St. John auseinandersetzen muss. In der Wildnis müsst ihr euch von Wölfen, Raben, Bären und anderen infizierten Tieren in Acht nehmen, während in der nähe der Straßen Plünderer lauern, die euch mit einem gezielten Schuss von eurem Bike holen, um an euer Hab und Gut zu kommen. Auch müsst ihr mit verschiedenen Gruppierungen rechnen, wie dem verrückten Kult „Rest in Peace“ der die Infizierten verehrt, oder den Rippers, die sich wie Freakers verkleiden. Selbst die Freakers sollen sich im Verlauf des Spiels weiterentwickeln: