Super Mario Bros.: C64-Portierung fertiggestellt // Nintendo stoppt offenbar Verbreitung [U]

Update vom 23.4.2019

Die C64-Portierung der Super Mario Bros. hat sich nicht nur in der Retro-Szene herumgesprochen, sondern offenbar auch bei Nintendo. Wie ein Test der diversen Download-Links zeigt und wie unter anderem golem.de berichtet, hat der Rechteinhaber der Mario-Marke scheinbar ein Verbreitungsverbot an den Entwickler ZeroPaige erteilt. Eine offizielle Stellungnahmen von einer der beiden Seiten gibt es derzeit noch nicht, lediglich der in den USA ansässige PDC Commodore Club hat auf Twitter mitgeteilt, dass man den Donwload-Link „aufgrund einer Löschungsbenachrichtigung“ entfernen musste.

ZeroPaige hatte den Original-Code der NES-Version von Super Mario Bros. in über siebenjähriger Arbeit in den C64-Code übertragen und angepasst und in der vergangenen Woche das fertige Spiel zum kostenlosen Download für C64-Computer oder Emulatoren angeboten.

Original-Meldung vom 20.4.2019

Das Jump-and-Run Super Mario Bros. hat im Laufe der letzten 34 Jahre - und das kann man bei diesem Spiel zweifelsfrei so schreiben - Kultstatus erlangt. Mario und Luigi schafften es in dieser Zeit auf so ziemlich jeden Heimcomputer, jede Konsole, jeden Handheld - nur nie offiziell auf den C64. Das hat das kleine Hobby-Entwicklerteam ZeroPaige nun nach mehrjähriger Arbeit geändert. Super Mario Bros. für C64 ist zwar keine offizielle Portierung, dafür eine 1:1-Umsetzung sowohl der japanischen und US-Version (NTSC), als auch der europäischen (PAL) und läuft auf den Original-Brotkisten ebenso wie in einem Emulator wie WinVICE.

Die C64-Variante benutzt die VPS-Technologie (Variable Screen Positioning) für das Scrolling und unterstützt zwei SID-Chips für den Sound und einige Turbo-Funktionen. Ein ausführliches FAQ zum Spiel findet ihr auf der Seite von indieretronews.com. Dort stehen auch sechs Download-Quellen der Zip-Datei parat, falls der nachfolgende Link nicht mehr funktionieren sollte.