Super Mario Bros.: C64-Portierung fertiggestellt // Kostenloser Download

Das Jump-and-Run Super Mario Bros. hat im Laufe der letzten 34 Jahre - und das kann man bei diesem Spiel zweifelsfrei so schreiben - Kultstatus erlangt. Mario und Luigi schafften es in dieser Zeit auf so ziemlich jeden Heimcomputer, jede Konsole, jeden Handheld - nur nie offiziell auf den C64. Das hat das kleine Hobby-Entwicklerteam ZeroPaige nun nach mehrjähriger Arbeit geändert. Super Mario Bros. für C64 ist zwar keine offizielle Portierung, dafür eine 1:1-Umsetzung sowohl der japanischen und US-Version (NTSC), als auch der europäischen (PAL) und läuft auf den Original-Brotkisten ebenso wie in einem Emulator wie WinVICE.

Die C64-Variante benutzt die VPS-Technologie (Variable Screen Positioning) für das Scrolling und unterstützt zwei SID-Chips für den Sound und einige Turbo-Funktionen. Ein ausführliches FAQ zum Spiel findet ihr auf der Seite von indieretronews.com. Dort stehen auch sechs Download-Quellen der Zip-Datei parat, falls der nachfolgende Link nicht mehr funktionieren sollte.