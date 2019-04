Steam-Weekend-Deals: Frontier-Jubiläum-Sale, Lego-Angebote und mehr

Der Entwickler Frontier feiert an diesem Wochenende auf Steam sein 25-jähriges Bestehen und lässt euch diverse Titel aus seinem Portfolio, darunter Jurassic World Evolution (Testnote: 6.0), Planet Coaster (Testnote: 8.5), LostWinds 2 - Winter of the Melodias und Elite - Dangerous (Testnote: 7.0) günstiger erwerben. Darüber hinaus gibt es ein Franchise-Sale zur Neptunia-Serie, sowie eine Frühlingsaktion mit Lego-Spielen. Als Tagesangebote wurden der Dungeon-Crawler Hand of Fate 2 und das Multiplayer-Spiel Witch it (Early Access) im Preis gesenkt.

Nachfolgend nur eine kleine Auswahl an Beispielangeboten aus dem Store (die komplette Liste reduzierter Titel findet ihr wie gewohnt unter dem Link in den Quellenangaben):