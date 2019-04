Rune: Early-Access abgesagt, Spiel wird als fertige Version erscheinen

Eigentlich plante das Team von Human Head Studios sein Action-Adventure Rune im Winter dieses Jahres in die Early-Access auf Steam zu schicken, um mit den Einnahmen durch die Frühkäufer die Weiterentwicklung und Fertigstellung des Spiels zu finanzieren. Wie die Entwickler allerdings jetzt auf Facebook mitteilten, wird die Early-Access-Phase gestrichen, da die Spieleschmiede an weitere Finanzierungsquellen gelangte. Im offiziellen Statement heißt es:

Wir freuen uns verkünden zu können, dass wir dank zusätzlichen Finanzierungsquellen jetzt direkt am ersten Tag die Spielerfahrung abliefern können, die wir unseren Fans bieten wollten. Wir sind bei unserer Entwicklung nicht länger auf einen Early-Access-Prozess angewiesen. Stattdessen werden wir direkt mit der Version 1.0 des Spiels in diesem Jahr an den Start gehen, inklusive einer starken Roadmap der Inhalte, die nach dem Release folgen sollen.