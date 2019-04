PC

Wenn ihr an diesem Oster-Wochenende alle Schokoeier von euren Kindern gemopst und vernichtet habt, träge auf der Chaiselongue hängt, im TV wie immer nur x-mal Gesehenes läuft und Anno 1800 euch viel zu hektisch ist, klickt euch durch diese thematisch abwechslungsreiche Sammlung zu Themen wie Schleichwerbung auf PC Games und Gamestar, Hardwarewunder PS5, die Switch als Lifestyle-Hit, die Bedeutung von Retro-Gaming, Open-World-Overkill, eine Analyse der Anno-Serie sowie Anno 1800 und die innere Ruhe.

Der Wandel von Geschichtsbildern am Beispiel der Anno-Serie

spielkritik.com am 10.4.2019, von Björn Hennig

Wie hat sich die Anno-Reihe seit Anno 1602 entwickelt? In diesem Beitrag geht es nicht um die technische Evolution, sondern Spielmechaniken und die Bedeutung der Zivilisationsstufen. „Nicht nur die Bevölkerungsschichten, auch andere Spielmechaniken unterlagen im Verlauf der Jahre Änderungen. Ihre Neugestaltung dient zwar immer einem spielerischen Zweck, aber meistens hat sie doch auch einen anderen Hintergrund: Durch sie wollen die Entwickler versuchen, das im Spiel dargestellte Geschichtsbild anzupassen.“

Strategiespiel Anno 1800: Diese tiefe innere Ruhe

spiegel.de am 19.4.2019, von Matthias Kreienbrink

„Wenn ich Anno 1800 spiele, weiß ich, dass das alles vollkommen unsinnig ist - und auch noch zeitraubend. Ich lerne hier nichts, ich mache nichts Produktives, mein Leben ist danach nicht anders als zuvor...“ Für den Autor bedeutet diese auf den ersten Blick negative Einstufung des aktuellen Aufbau-Überfliegers Erholung, Entspannung und das Finden der inneren Ruhe. „Die Balance, die im Leben sonst so oft fehlt, kann ich hier herstellen.“ Eine etwas andere Sicht auf ein Computerspiel.

Hardwarewunder PlayStation 5: Große Skepsis ist angebracht

derstandard.at am 18.4.2019

Die in dieser Woche vorgestellte Hardware einer neuen PlayStation klingt vielversprechend, einen offiziellen Namen, Veröffentlichungszeitraum oder Preis nannte man bei Sony allerdings nicht. Hier packen vermeintliche Insider aus. Das Magazin Wired, aufgearbeitet vom österreichischen Der Standard, ist skeptisch, denn „500 Dollar für Raytracing und 8K-Auflösung hören sich dann aber doch zu gut an, um wahr zu sein. Erschwerend kommt hinzu, dass der japanische Hersteller bei vergangenen Generationen schon mehrmals zu viel versprochen hat.“ Eine Analyse.

Albion Online und PC Games: Das kleine Wörtchen „Anzeige“

medienbiene.com am 10.4.2019, von Jannick

Hat das Spielemagazin PC Games einen Exklusiv-Deal mit Sandbox Interactive? Jannick von medienbiene.de hat diesen Eindruck und erklärt anhand der News über das deutsche Online-Rollenspiel Albion Online, wie Spielejournalismus auf gar keinen Fall laufen sollte. So schreibt pcgames.de in dem Text: „Habt ihr bereits Albion Online gespielt, also eines der Pakete erworben? Für euch ändert sich nichts, nein, ihr bekommt sogar einen Bonus!“ Seltsam auch, dass gamestar.de zur selben Uhrzeit einen ähnlichen Werbetext veröffentlicht ohne diesen als Werbung zu kennzeichnen...

Die Nintendo Switch als Lifestyle-Produkt

spielkritik.com am 19.4.2019, von Pascal Graßhoff

„Meine Freundin – normalerweise extrem geizig wenn es um Spiele geht – kaufte sich ihre eigene Switch, weil sie auch dann ihren Splatoon-Rang ausbauen wollte, wenn ich selbst meine Switch stundenlang mit Celeste oder Golf Story belagerte.“ Die Switch wurde im Gegensatz zu den vorherigen Nintendo-Konsolen nie gezielt für Kinder beworben. Und nicht nur deshalb genießt die Konsole to go auch bei Frauen, Männern mittleren Alters und Sonst-eher-wenig-Spielern einen guten Ruf. Eine anekdotische Geschichte der Switch als Lifestyle-Produkt von Pascal Graßhoff.

Aus dem GamersGlobal-Archiv: „Retro-Spiele, Emulatoren und das Urheberrecht“

gamersglobal.de am 23.2.2015, von Henry Krasemann

Vor einigen Jahren veröffentlichte der Rechtsanwalt Henry Krasemann auf GamersGlobal regelmäßig eine Video-Kolumne, in der er stets versiert, aber auch mit einem Augenzwinkern, über Rechtsangelegenheiten in der Spielebranche berichtete. In dieser speziellen Ausgabe geht es um die Möglichkeiten und Grenzen des Urheberrechts für Retrospieler, die Verwendung von Emulatoren und das Herunterladen von ROM-Images.

Fundstück der Woche: „Deshalb ist Retro-Gaming für viele Spieler die Zukunft“

mein-mmo.de am 29.7.2018, von DevilRon

Retrogaming wird immer beliebter und wichtiger. Das meint zumindest der Autor dieses Gastbeitrags auf mein-mmo.de und wirft dazu diverse Thesen in den Raum. Von dem Ankommen der Computerspiele in der Mitte der Gesellschaft über den Retrokonsolen- und Retrobörsen-Boom bis zum Verlangen nach physischen Datenträgern stellt sich am Ende die Frage: „Ist Retro die Zukunft?“ Als Antwort dient vor allem eine Abrechnung mit den negativen Auswirkungen von Steam, Cloud-Streaming, DLCs und Mikrotransaktionen.

Im Video: Warum Open-Worlds nur noch in Arbeit ausarten

BeHaind taucht nicht zum ersten Mal in den Lesetipps auf, produziert er doch qualitativ wirklich gute Mini-Spiele-Dokus. Seine neueste widmet sich dem Thema „Zu viel Open-World!“. Wo ein Zelda - Ocarina of Time zu seiner Zeit mit 1,5 Quadratkilometern offener Spielwelt für ebenso offene Münder sorgte, bieten Spiele wie Just Cause 4 heute mit über 1000 Quadratkilometern frei begehbaren Terrains mehr Fläche als das Stadtgebiet von Berlin. Im Video zeigt BeHaind, welche Spiele die riesigen Open-Worlds spannend füllen und welche in reiner (Lauf-)Arbeit ausarten.

Und wie immer gilt: Schickt der Autorin gerne Linktipps als Nachricht, auch wenn es nicht immer alle - wie in dieser Woche diverse Beiträge von Jonas S. und Q-Bert zu Game of Thrones - in die Lesetipps schaffen. Sonnige Ostern euch!