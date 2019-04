Chernobylite: 30 Minuten Gameplay im Video

PC

Das vergangene Woche auf Kickstarter gestartete Science-Fiction-Survival-Horror-Adventure Chernobylite vom polnischen Entwicklerstudio The Farm 51 (Get Even - Testnote: 7.0, World War 3) wurde mit einem neuen Video bedacht. In dem rund 30 Minuten langen Clip könnt ihr erstmals auch als Nicht-Unterstützer einen ausführlichen Blick auf das Gameplay werfen.

Wie der Name schon verrät, ist das Spiel in der durch eine Reaktorkatastrophe verseuchten und von den Entwicklern mittels 3D-Scans realistisch nachgebildeten Ausschlusszone von Tschernobyl angesiedelt, die die ukrainische Stadt Prypjat und Umgebung umfasst. Der Titel soll die freie Erkundung einer verstörenden Spielwelt mit nichtlinearem Storytelling, dichter Atmosphäre, einem einzigartigen Handwerksystem und herausfordernden Begegnungen kombinieren. Die Geschichte des Spiels stammt von Alex Sityanov, dem Autor und Designer hinter Stalker - Shadow of Chernobyl (im User-Artikel). Ihr schlüpft in die Rolle eines Physikers, der zuvor im besagten Kernkraftwerk arbeitete und nun das mysteriöse Verschwinden seiner Angehörigen in der kontaminierten Zone aufklären will. Dabei muss er sich nicht nur vor der militärischen Präsenz, sondern auch den verstörenden Geheimnissen von Tschernobyl in Acht nehmen...

Das angepeilte Ziel von 88.993 Euro zur Finanzierung des Projekts wurde fast erreicht. Bisher kamen bereits knapp 81.000 Euro von mehr als 1400 Unterstützern zusammen. Die Crowdfunding-Kampagne läuft noch 22 Tage. Es dürfte also fast sicher sein, dass die angestrebte Summe zusammenkommen wird. Der Titel soll im 3. Quartal dieses Jahres vorerst nur für den PC erscheinen. Die Umsetzungen für die Konsolen sind aber fest eingeplant.