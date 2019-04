Ninja Theory arbeitet angeblich an einem Sci-Fi-Koop-Actionspiel

Anfang der Woche verkündete der Xbox-Boss Phil Spencer, dass die von Microsoft im letzten Jahr erworbenen Entwicklerstudios auf der diesjährigen E3 in Los Angeles ihre zukünftigen Projekte vorstellen werden. Eines dieser Studios ist der Entwickler Ninja Theory (Hellblade - Senuas Sacrifice), der ebenfalls an einem neuen Projekt werkelt, zu dem ein Insider jetzt handfeste Details erfahren haben will. Demnach soll es sich bei dem Projekt um einen auf die Story fokussierten kooperativen Science-Fiction-Actiontitel für bis zu vier Spieler handeln.

Die Prämisse des Spiels ist laut Quelle, dass die Erde durch eine außerirdische Macht angegriffen und übernommen wurde. Die Spieler sind auf diversen bereits von Aliens eroberten Planeten unterwegs und suchen nach den Kreaturen, die für die Invasion verantwortlich sind. Jeder der vier Spieler soll verschiedene Fähigkeiten für seinen sekundären Angriff auswählen können, wobei der Schwerpunkt auf dem Nahkampf liegen soll. Es soll verschiedene Waffen, Fallen und eine Peitsche geben, die ähnlich wie in Bulletstorm (Testnote: 8.5) funktionieren soll. Das Spiel soll mit sechs einzigartigen Schauplätzen aufwarten, die sich jeweils in drei Levels aufteilen, wobei jeder Schauplatz die Spieler rund 90 Minuten beschäftigen und mit einem Bosskampf aufwarten soll, die mit denen aus God of War (Testnote: 9.0) vergleichbar sein sollen.

Wie Hellblade soll auch der neue Titel auf der Unreal Engine 4 basieren, aber weitaus flotter ablaufen. Das Spiel soll sich nach Angaben des Insiders schon seit sechs Jahren in der Entwicklung befinden und zum längsten Projekt des Studios gehören. Die Veröffentlichung sei für das kommende Jahr auf dem PC und der Xbox One geplant. Ob diese Infos der Wahrheit entsprechen, lässt sich derzeit kaum überprüfen, weshalb ihr das Ganze vorerst mit einer gesunden Portion Skepsis betrachten solltet. Spätestens auf der E3 wissen wir mehr.