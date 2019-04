The Walking Dead: Definitive Edition in drei Ausführungen vorgestellt

PC XOne PS4

Für die Veröffentlichung der Collector's Box zur Spiele-Reihe The Walking Dead hat sich Skybound Games vor allem in Hinblick auf die eingefleischten Fans einiges einfallen lassen. The Walking Dead - The Telltale Definitive Series umfasst alle vier Staffeln mit 23 Episoden sowie die Spin-Off-Serie The Walking Dead - Michonne. Bei den Spielen haben die Entwickler noch etwas an Gameplay und Technik gefeilt. So kann der Grafikstil „Graphic Black“, der in der finalen Staffel zum Einsatz kam, auch in allen anderen Staffeln aktiviert werden.

Standardmäßig dabei sind eine Dokumentation über die Entstehung der Reihe, bei der unter anderem auch die alten Telltale-Entwickler zu Wort kommen, über zehn Stunden Entwicklerkommentare zu den einzelnen Folgen, ein Musik-Player mit über 40 The-Walking-Dead-Songs, eine Art-Gallery sowie ein paar digitale Gimmicks.

Wem das alles noch nicht genug ist, der kann sich eine der drei Ausführungen der The Walking Dead - The Telltale Definitive Series vorbestellen. Diese bieten neben den oben genannten Inhalten folgendes:

Protector Pack für 99,99 US-Dollar mit „School for Troubled Youth“ –T-Shirt, Clementine & Lee Pins, Kenny Cap, Clementine Nesting Dolls und einem Disco Broccoli Plüschtier.

Guardian Pack für 249,99 US-Dollar mit allen Inhalten des Protector Packs, verpackt in einer Schachtel mit goldenen, gestempelten Unterschriften des Teams von Still Not Bitten sowie Figuren von Clementine und Lee und einem Clementine-Art-Druck des Comic-Künstlers Eric .

. Signature Pack für 349,99 US-Dollar mit allen Inhalten des Protector Packs, das in einem signierten, gestempelten Karton verpackt ist, mit handsigniertem Kunstdruck des Still Not Bitten-Teams, der Voiceover-Künstler und des Creators Robert Kirkman. Diese Edition ist auf 100 Exemplare limitiert und bereits ausverkauft.

The Walking Dead - The Telltale Definitive Series soll im September dieses Jahres erscheinen und kann bereits ab heute, 19.4.2019, für PC exklusiv im Epic Games Store und für PS4 und Xbox One im Skybound Store vorbestellt werden.