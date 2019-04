XIII: Remake des Cel-Shading-Shooters für PC und Konsolen angekündigt

PC Switch XOne PS4 MacOS

Der 2003 von Ubisoft veröffentlichte Cel-Shading-Shooter XIII wird am 13. November dieses Jahres zurückkehren und als Remake für Windows, Mac, Xbox One, PS4 und die Switch erscheinen. Die Neuauflage wird vom in Malta ansässigen Studio PlayMagic umgesetzt. Wie François Coulon, Head of Production beim verantwortlichen Publisher Microids, erklärt, will man den Titel mit bestmöglichen Grafiken und Animationen einer neuen Generation von Spielern vorstellen. „Das Ergebnis wird spektakulär sein, denn wir bleiben natürlich auch der hervorragenden Arbeit des Originals treu“, so der Macher. Weitere Infos sollen später folgen.

XIII basiert auf der 1984 erschienenen frankobelgischen Comicserie von Jean Van Hamme und William Vance und lässt euch in die Rolle des namensgebenden Protagonisten schlüpfen, einem talentierten Soldaten mit Gedächtnisschwund, der beschuldigt wird, den US-Präsidenten ermordet zu haben. Zu Beginn des Spiels erwacht ihr ohne Erinnerungen am Brighton Beach. Eure einzigen Hinweise sind ein kleiner Schlüssel und ein Tattoo in Form der römischen Zahl 13, die über eurem Schlüsselbein prangt. Nun gilt es in insgesamt 34 Levels der Einzelspieler-Kampagne nach Antworten zu suchen und Licht in die Angelegenheit zu bringen.

In der englischen Version des Spiels wird der Protagonist von David Duchovny (The X-Files, Californication) gesprochen, während der inzwischen verstorbene Schauspieler und erster Batman-Darsteller Adam West in der unterstützenden Rolle als General Carrington zu hören ist. Einen ersten Teaser zum Remake könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen.