Mortal Kombat 11: Actionreicher Trailer mit Originalfilm-Theme

Anfang kommender Woche bringen NetherRealm Studios und Warner Bros. mit Mortal Kombat 11 (Preview) den nächsten Teil der Prügelspielserie in die Läden. Um die Spieler schon mal auf die Veröffentlichung einzustimmen, haben die Entwickler einen actionreichen Launch-Trailer auf den Weg gebracht, der erstmals mit dem Originalfilm-Theme untermalt wurde.

Den neuen Clip, den ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen könnt, zeigt diverse bereits enthüllte Charaktere und lässt euch auch erstmals einen Blick auf Cyrax und Sektor werfen. Mortal Kombat 11 wird am 23. April für PC, Xbox One, PS4 und die Switch erscheinen. Die Retail-Version für Nintendos Hybridkonsole wird ein paar Wochen später, am 10. Mai, veröffentlicht.