World of Warships - Legends: Ab sofort als Early Access für PS4 & Xbox One verfügbar

XOne PS4

Ab sofort könnt ihr euch auch auf den Konsolen epische Seegefechte im Zweiten Weltkrieg liefern, denn World of Warships - Legends steht im PS4- und Microsoft-Store in einer Early-Access-Version zum Download bereit. Den generellen Spielablauf teilt sich die Konsolenfassung mit ihrem PC-Pendant: Ihr tretet in Mehrspieler-Gefechten in den drei Schiffsklassen Zerstörer, Kreuzer und Schlachtschiff an und versucht, so viele von euren Gegnern wie möglich auszuschalten. Jede Klasse hat dabei eigene Stärken und Schwächen. Die kleinen, wendigen Zerstörer können zum Beispiel mit ihren Torpedos leicht die großen, trägen Schlachtschiffe ausschalten, sollten sich dabei aber möglichst nicht sehen lassen, um nicht von den Kreuzern in wenigen Salven erschossen zu werden.

Die Konsolenversion wurde laut Wargaming komplett neu entwickelt und bietet gegenüber der PC-Fassung HDR-Beleuchtung, detailliertere Schiffsmodelle und eine komplett neue Benutzeroberfläche. Anstatt jedes Schiff mit einem eigenen Kapitän und darauf angepassten Skills auszustatten, habt ihr in Legends zudem nur noch einen Kapitän für alle Schiffe, den ihr mit der in den Gefechten gesammelten Erfahrung hochlevelt und neue Fertigkeiten freischaltet. Noch ist auch die Auswahl der Schiffe begrenzt, im Laufe des Early Access sollen aber noch weitere Nationen und Schiffe hinzugefügt werden. Aktuell stehen komplette Tech-Trees für die USA, Japan und Großbritannien bis Tier 7 bereit.

Wie bei Wargamings Free-to-Play-Spielen üblich, dürft ihr auch in Legends bereits Geld für "exklusive Gründerpakete" mit Premium-Schiffen, Ingame-Währung, Premium-Zeit und weiteren Inhalten ausgeben. Die Preise reichen von 29,99 Euro bis 109,99 Euro.