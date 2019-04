Sony: Neue Richtlinien sollen sexuelle Inhalte in Spielen zensieren

Anfang vergangenen Monats berichteten wir über ein Update zu Capcoms Action-Adventure Devil May Cry 5 (Testnote: 8.0), das eine Szene mit Trish und Dante durch Einsatz von Lens-Flare-Effekten in der PS4-Version entschärfte. Viele haben vermutet, dass Sony möglicherweise irgendwelche neue und strengere Regeln für sexuelle Inhalte in PS4-Spielen einführte. Dies hat der japanische Hersteller nun selbst gegenüber dem Wall Street Journal offiziell bestätigt.

Wie das Unternehmen dem Wirtschaftsblatt mitteilte, habe man eigene Richtlinien für sexuelles Material in Spielen eingeführt, die die Regeln von Rating-Boards, wie ESRB (Entertainment Software Rating Board) und PEGI (Pan European Game Information) überschreiben. Die Änderungen sollen den Entwicklern dabei helfen „ausgewogene Inhalte“ anzubieten, die „das gesunde Wachstum und die Entwicklung junger Menschen nicht hemmen“, so eine Sprecherin. Wie diese Regeln konkret aussehen, oder wann sie in Kraft getreten sind, erklärte sie nicht.

Ein nicht näher genannter Angestellter von Sony teilte dem Wall Street Journal allerdings mit, dass die Neuregelung eher andere Gründe hat. Sony sei besorgt, dass der Ruf der Playstation-Marke durch allzu offenes sexuelles Material in Spielen, das in Japan und anderen Ländern verkauft wird, Schaden nehmen könnte. Die Studios in Japan seien eher dazu bereit, gewagte Spiele zu produzieren, darunter auch Titel, die Frauen erniedrigen oder minderjährige Mädchen sexualisieren. „Sony befürchtet Ziel juristischer und sozialer Aktionen zu werden, wenn solche Spiele die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich ziehen“, so der Insider.

Einige Entwickler sollen laut dem Bericht alles andere als glücklich mit den neuen Regeln sein, da es für manche Studios extra Produktionszeit und Arbeit bedeutet, wenn Charaktere und Zwischensequenzen nachträglich bearbeitet und entschärft werden müssen, obwohl man dachte, dass man mit der eigenen Darstellung auf der sicheren Seite sei. Auch wenn die neuen Richtlinien das Image von Sony schützen, könnte es laut Wall Street Journal dazu führen, dass Spieler, die ihre Inhalte gerne ungefiltert genießen wollen, zur Konkurrenz wechseln.