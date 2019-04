Nintendo Switch: Kostengünstigere Variante angeblich im Herbst

Switch

Im vergangenen Monat schrieb das Wall Street Journal, dass Nintendo noch dieses Jahr zwei neue Modelle der Switch in den Verkauf schicken wird. Wie jetzt The Verge unter Berufung auf die japanische Tageszeitung Nikkei (Nihon Keizai Shimbun) berichtet, soll die kostengünstigere Variante im Herbst auf den Markt kommen. Zuvor hieß es, dass die neue Konsole robuster sein und komplett ohne Rumble-Funktion und die Dockstation auskommen soll. Laut Nikkeis Bericht soll diese jedoch weiterhin an das TV-Gerät angeschlossen werden können.

Die zweite, leistungsstärkere Variante der Nintendo Switch mit großem Redesign soll weiterhin noch dieses Jahr erscheinen, auch wenn hier kein Release-Zeitraum angegeben wird. Offiziell angekündigt hat Nintendo die beiden neuen Switch-Modelle bisher noch nicht.