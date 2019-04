Swine HD Remaster: Spielszenen und Releasetermin

PC

Anfang des Jahres überraschte das ungarische Studio Kite Games mit der Ankündigung einer komplett überarbeiteten HD-Version des tierischen Echtzeit-Strategiespiel Swine aus dem Jahr 2001 (wir berichteten). Mittlerweile sind die Arbeiten, an denen sich auch die Original-Entwickler und Fans beteiligen, so weit fortgeschritten, dass der Erscheinungstermin auf den 23. Mai 2019 festgesetzt wurde. Das Spiel soll digital bei Steam oder als Box-Version im Handel für 9,99 Euro erhältlich sein. Die ersten Bewegtbilder haben die Entwickler in einem Gameplay-Trailer präsentiert, den ihr am Ende dieser News sehen könnt.

Swine HD Remaster soll dem inhaltlich weitestgehend unangetasteten Original mit überarbeiteten Texturen, 4K-Auflösung, detaillierten Einheitenmodellen, einem an 16:9 angepassten Interface, verbesserter Wegfindungs-KI sowie einem erweiterten Zoom, neues Leben einhauchen. In zwei Solo-Kampagnen tretet ihr auf Seiten der namensgebenden Schweine oder als deren Erzfeinde, den Hasen, in martialischen Panzergefechten an. Der neu gestaltete Multiplayer-Part ermöglicht Augenzwinker-Gefechte für bis zu acht Spielern im LAN oder Internet.