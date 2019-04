Marvel - Ultimate Alliance 3 - The Black Order: Der Termin steht fest

Switch

Schon bei der Ankündigung von Marvel - Ultimate Alliance 3 - The Black Order im Februar dieses Jahres wurde bekannt gegeben, dass das Action-Rollenspiel noch im Sommer auf den Markt kommen wird. Wie Team Ninja, Nintendo und Koei Tecmo jetzt verkündet haben, wird der Switch-Exklusive Titel ab dem 19. Juli 2019 für die Hybridkonsole erhältlich sein.

In dem auf dem MCU basierenden Titel werdet ihr auf den riesigen Pool an bekannten Charakteren, darunter aus Heldengruppen, wie den Avengers, den X-Men oder den Guardians of the Galaxy zugreifen können, um die Pläne des Tyrannen Thanos und seiner Handlanger des Schwarzen Ordens zu durchkreuzen und die Zerstörung der Galaxien zu verhindern.