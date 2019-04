Star Wars Jedi - Fallen Order: Laut PS-Store mit optionalem Online-Play

PC XOne PS4

Bereits wenige Tage vor der offiziellen Ankündigung von Star Wars Jedi - Fallen Order gab das Studio Respawn Entertainment bekannt, dass das kommende Action-Adventure gänzlich ohne Multiplayer oder Mikrotransaktionen auskommen wird. Doch wie man dem Produkteintrag im Playstation Store aktuell entnehmen kann, soll der Titel dennoch mit „Online-Play“ aufwarten.

Das Feature soll nach Angaben von Sony optional sein. Worum es sich genau handelt, geht aus der Beschreibung nicht hervor. Ein Koop-Modus dürfte eher unwahrscheinlich sein und wurde von den Entwicklern bisher auch nicht erwähnt. Möglicherweise ist damit, ähnlich wie in der Souls-Serie von From Software, die Möglichkeit gemeint, in die Welten anderer Spieler einzudringen und vielleicht als einer der Inquisitoren oder Purge-Trooper andere Spieler zu jagen? Weder Respawn noch Electronic Arts haben sich bisher zu dem Thema geäußert.