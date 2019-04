Warhammer - Age of Sigmar Champions: Kostenloses Kartenspiel auch auf Switch

PC Switch iOS MacOS Android

Das Sammelkartenspiel Warhammer - Age of Sigmar Champions fand bereits im letzten Sommer den Weg von der analogen in die digitale Welt, als das Studio Playfusion den Titel für Android und iOS veröffentlichte. Im Februar dieses Jahres folgten die Versionen für PC und MacOS, seit gestern steht auch die Adaption für Nintendo Switch im eShop bereit - kostenlos.

Die Switch-Version unterstützt vollständiges Crossplay des Spiels mit mobilen Geräten und der Steam-Variante. Neben dem kostenlosen Starter-Deck verdient der Entwickler Geld durch neue, bessere Karten und Booster. Auf Steam konnte das Sammelkartenspiel bisher allerdings nur ausgeglichene Wertungen einfahren. So wird von einer Paywall „so groß wie die Chinesische Mauer“ berichtet, da mit dem Starter-Deck nichts zu gewinnen ist. Selbst gegen eine angeblich unfaire KI, bei der man durch gewonnene Partien hin und wieder neue Karten freispielen kann, ist es kaum möglich zu gewinnen, heißt es in einigen Reviews. Andere berichten wiederum von stundenlangem Spielspaß, ohne dafür einen Cent bezahlt zu haben.

In Warhammer - Age of Sigmar Champions wählt ihr eine von zwei Allianzen und stellt eure eigenen Decks aus einer zufälligen Auswahl an Karten zusammen. Damit kämpft ihr euch durch eine Reihe von Ligarunden, um Zugang zum Preis-Gauntlet zu erhalten. Hinzu kommen saisonale Ranglisten und Herausforderungen. Zum Start der Switch-Version feiern zudem die Einzelspieler-Kampagne „Realm Trials“ mit einer Reihe von Erzählsträngen und der Multiplayer-Modus „Arena of Echoes“ Premiere.