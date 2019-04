Xbox One S All-Digital Edition offiziell vorgestellt, Termin und Preis

XOne

Microsoft stellte im Rahmen der aktuellen Episode von Inside Xbox offiziell die Xbox One S All-Digital Edition vor. Wie schon im Vorfeld von verschiedenen Medien berichtet wurde, handelt es sich dabei um eine Variante der Xbox One S, die ohne optisches Laufwerk auskommen wird. Stattdessen können die Besitzer ihre Spiele ausschließlich digital erwerben und auch über Microsofts kostenpflichtigen Abonnement-Service Xbox Game Pass, herunterladen und spielen. Das Modell wird im kommenden Monat, am 7. Mai 2019, erscheinen.

Das Paket, das zum Release angeboten wird, besteht aus einer Konsole mit einer 1-TB-Festplatte, einem Gamepad und drei vorinstallierten Spielen. Bei den letzteren handelt es sich um das Online-Piraten-Adventure Sea of Thieves (im User-Artikel), das Aufbau-Sandbox-Spiel Minecraft (im User-Artikel), sowie das Arcade-Rennspiel Forza Horizon 3 (Testnote: 9.0).

Der Preis für die Konsole liegt bei 229,99 Euro. Das Gerät kann ab sofort vorbestellt werden.