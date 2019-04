PC Linux MacOS

Archäologen, Nazis, finstere Kulte: vielen Spielern dürfte der LucasArts-Klassiker Indiana Jones and the Fate of Atlantis noch ein Begriff sein. Mit diesem teilt sich das prozedurale Taktikspiel Pathway zwar nicht Genre oder Hauptfigur, aber die beliebte Kartenansicht der Indy-Reihe als zentrales Spielelement (und auch das grobe Szenario und den Grafikstil).



An fünf Schauplätzen, alle zwischen Marokko und der Arabischen Halbinsel angesiedelt, müsst ihr euch mit einer zuvor zusammengestellten Gruppe aus zwei bis vier Charakteren aus einem erweiterbaren Pool von Archäologen, Widerstandskämpfern oder Ärzten quer durch die Wüste zu eurem Zielort durchschlagen. An jedem Punkt der in jeder Partie neu generierten Routen wartet ein Zufallsereignis auf euch, von denen viele in Auseinandersetzungen mit Nazi-Soldaten oder einem nekromantischen Kult münden. Das Ziel ist immer gleich, aber der Weg dorthin sowie die Ereignisse werden bei jedem Partiestart neu generiert – nicht nur in diesem Punkt erinnert Pathway an das gelungene (wenn auch von uns damals im Test verkannte) Roguelike Crowntakers.

Auf Karten wie dieser plant ihr eure nächsten Streckenabschnitte. Benzin und Munition sind noch reichlich vorhanden.

Rundenkämpfe im Wüstensand

Ebenfalls wie in Crowntakers werden Kämpfe rundenbasiert ausgefochten, im modernen, also vereinfachten Xcom-Stil. Jeder Charakter hat pro Runde zwei Aktionen zur Verfügung, etwa eine Bewegung zur nächsten Deckung und einen Schuss. Je nach Fähigkeiten und Ausrüstung stehen euch daneben spezielle Attacken, Granaten, Heilung und Niederknien zur Verfügung. Die Auswahl an Waffen, von denen ihr im Spielverlauf auch seltene bis legendäre Varianten erbeuten könnt, reicht von Messern und Pistolen über Schrotflinten bis zu Scharfschützengewehren, alle mit spürbaren spielerischen Unterschieden.

Die Gegner sind vielfältig ausgefallen: So werden feindliche Soldaten gerne von extrem schnellen Hunden begleitet und haben Sanitäter, Offiziere und Scharfschützen dabei, während die Kultisten euch mit Granaten, verschiedenen Zombies und einer Untote beschwörenden Oberkultistin das Leben schwer machen.



Nicht ganz so gut schneidet die Gegner-KI ab, die es zwar schafft, Deckung zu umgehen und auch mal flüchtet, aber nicht immer nachvollziehbar und insgesamt zu offensiv agiert. Zudem sind die (abwechslungsreich gestalteten) Karten recht klein und daher oft nur von vier Gegnern bevölkert oder, wenn es Zombies sind, vielleicht mal von zehn. Deshalb dauert ein einzelnes Gefecht auch nur 5 bis 10 Minuten; natürlich wird da nicht die Spieltiefe anderer Genrevertreter erreicht.

Zufallsereignisse und Geschichte werden - teils mit Auswahlmöglichkeiten - durch kurze bebilderte Texte präsentiert.

Ich dachte, du hast aufgetankt?

Habt ihr den Kampf überstanden, gilt es als nächstes die Beute zu plündern, und die ist auch bitter nötig: Neben neuer Ausrüstung könnt ihr euch insbesondere über Benzin und Munition freuen, denn diese beiden Ressourcen sind überlebenswichtig und knapp. Geht euch ersteres aus, müsst ihr eure Gruppe zu Fuß durch die Wüste schicken, schmerzhafte Gesundheitsschäden inklusive. Und ohne letztere müsst ihr auf Messer und Fäuste ausweichen, was naturgemäß selten eine gute Idee ist. Entsprechend groß ist der Jubel, wenn eine Beutekiste dann doch eine rettende Munitionskiste oder ein Benzinkanister enthält.

Doch auch einige der anderen Zufallsereignisse, darunter Händler oder weitere Gefährten, können euch auf eurer Reise helfen. Und sollte doch einmal eines der Gruppenmitglieder ausgeschaltet werden, könnt ihr zwar keinen alten Spielstand laden, verliert aber auch nicht dessen Erfahrungspunkte - er steht euch im übernächsten Einsatz wieder zur Verfügung. Pathway bedient sich somit klassischer Roguelike-Elemente, mildert diese aber ab, insbesondere durch den Verzicht auf Permadeath beziehungsweise „kompletter Neustart“.



Den Schwierigkeitsgrad könnt ihr durch die Startmenge an Benzin und Munition beeinflussen. Weniger davon erhöht den Glücksfaktor, denn ohne Nachschub ist das Szenario schnell zu Ende. Auf normaler Einstellung ist Pathway allerdings fair, fast etwas zu leicht, und über die Szenarien hinweg steigt die Schwierigkeit nur moderat an. Technisch gibt es, nach anfänglichen Problemen am Releasetag, nichts zu bemängeln.

Die Kämpfe werden rundenweise auf kleinen, aber abwechslungsreich gestalteten Karten ausgefochten.

Fazit

Pathway kommt als charmanter Mix aus prozedural generierter Karte, Survival- und Rogielike-Elementen sowie Rundentaktik daher. Es hat aufgrund der häufigen Ressourcenknappheit bei mir zu echten Emotionsausbrüchen geführt. Profitaktiker werden sich angesichts der kleinen „Schlachtfelder“ unterfordert fühlen. Als entspanntes Feierabendspiel macht Pathway aber fast alles richtig.