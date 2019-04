GC19: Neue Live-Show wird vom Gastgeber der Game Awards produziert

Geoff Keighley dürften nicht wenige von euch in der jüngeren Vergangenheit vor allem mit den The Game Awards in Verbindung bringen, deren letzte Ausgabe im Dezember des vergangenen Jahres von fast 27 Millionen Zuschauern verfolgt wurde. Für die seit dem Jahr 2014 durchgeführte Preisverleihung ist Keighley sowohl als Produzent als auch Gastgeber tätig.

Kürzlich wurde bekanntgegeben, dass der Kanadier für die bevorstehende gamescom ein neues Format realisiert. Im Detail handelt es sich dabei um ein Live-Event mit der Bezeichnung gamescom: Opening Night Live, das „in englischer Sprache produziert und vor mehr als 1.000 Fans in Köln live veranstaltet [wird]“.

Die neue Show soll euch einen Überblick darüber ermöglichen, was euch während der gamescom-Woche (20. bis 24. August) von den Ausstellern in Form von Ankündigungen oder Weltpremieren geboten wird. Zu sehen sein wird das Event per Stream am Montag, den 19. August 2019, ab 20 Uhr. Von wem die Veranstaltung moderiert wird, geht aus der Pressemitteilung nicht hervor.

In seinem Statement weist Keighley darauf hin, wie begeistert er immer wieder von der Gaming-Community auf der gamescom ist:

Gaming ist eine auf der ganzen Welt geteilte Leidenschaft und jedes Mal, wenn ich auf der gamescom bin, werde ich von der Leidenschaft und Begeisterung der Community in Köln angezogen. Das Team und ich sind begeistert, diesen Sommer in Europa zu sein, um diese Show zu produzieren und die gamescom mit der weltweiten Gamer-Community zu teilen.

Felix Falk, Geschäftsführer des game – Verband der Deutschen Games-Branche, hebt unter anderem die Erfahrungen des Produzenten hervor: