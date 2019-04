Capcom Home Arcade: Neue Mini-Konsole angekündigt

andere

Der japanische Spiele-Publisher Capcom will auf dem Markt der Mini-Konsolen mitmischen. Heute wurde dazu die Capcom Home Arcade vorgestellt, eine Plug & Play-Arcade-Konsole in den Firmenfarben Gelb und Blau und in der Form des Firmenlogos. Sie soll sowohl Solo- als auch Mehrspieler-Vergnügen bieten und hat dazu zwei originalgetreue Sanwa-Sticks und zahlreiche widerstandsfähige Druckknöpfe installiert. Die Capcom Home Arcade verfügt über 16 Klassiker aus dem Capcom-Portfolio der goldenen Arcade-Ära. Dazu gehören:

1944: The Loop Master

Alien vs. Predator

Armored Warriors

Capcom Sports Club

Captain Commando

Cyberbots: Fullmetal Madness

Darkstalkers: The Night Warriors

Eco Fighters

Final Fight

Ghouls ‘n Ghosts

Giga Wing

Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting

Mega Man: The Power Battle

Progear

Strider

Super Puzzle Fighter II Turbo

Diese vorinstallierten Spiele basieren auf den originalen Capcom-Arcade-ROMs, die mit Hilfe von FBAlpha emuliert werden, und so ein authentisches Arcade-Feeling ermöglichen sollen. Mit der On-Board-Wifi-Funktion könnt ihr zudem eure Highscores in das weltweit verfügbare Highscore-Leaderboard übertragen.

Die Capcom Home Arcade wird voraussichtlich am 25. Oktober diesen Jahres erhältlich sein und kann schon jetzt auf der Shop-Seite von Capcom für 229,99 Euro vorbestellt werden.