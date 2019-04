PS4-Lead-System-Architect Mark Cerny verrät Details zur PS5

andere

Auf Wired.com ist heute ein auf ein Gespräch mit Mark Cerny erschienen, der sich darüber äußert, was wir an Technik von der PS5 erwarten können. Cerny ist bekannter Spieledesigner und arbeitet immer wieder eng mit Sony zusammen, etwa als Lead System Architect für die PS4. Das Wired-Gespräch fand im Hauptquartier von Sony in Kalifornien statt. Bestätigt ist bislang nichts, nicht einmal der Name, aber die Informationen dürften ziemlich genau die kommende Konsolengeneration beschreiben.

Cerny spricht nur von "Next-gen-Konsole", die keinesfalls 2019 mehr erscheinen werde. Die vielleicht wichtigste Info: Auch die "PS5", für die bereits Devkits an ausgewählte Studios gegeben wurde, wird noch auf physische Datenträger setzen. Und sie soll kompatibel zu PS4-Spielen werden, und auch zum aktuellen PSVR-Headset.

Die technische Grundlage wird wohl aus einem AMD Ryzen (mit 7nm Zen2-Architektur) als CPU und einer Radeon-basierten (Navi-Familie) Grafiklösung bestehen, die Raytracing unterstützen soll. Statt einer Festplatte soll eine SSD verbaut sein. Die Ryzen-CPU soll eine 3D-Audio-Einheit enthalten, der laut Cerny "neu definieren wird, was man mit Sound in einem Videospiel machen kann."

Nicht zuletzt die SSD sieht Cerny als wichtig an, die eine höhere Roh-Bandbreite als heute erhältliche PC-SSDs besitzen werde, und ganz neue Erlebnisse erlauben werde durch den Tempozuwachs. Genauer äußerte er sich nicht, wie er sich auch nicht über Spiele oder Services, die bereits in Vorbereitung sein dürften, ausließ. Immerhin: Einige bereits bekannte PS4-Entwicklungen werden bereits so programmiert, dass sie auch die PS5 ausnutzen werden.