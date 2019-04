Star Wars Jedi - Fallen Order wird keine DLCs erhalten

PC XOne PS4

Star Wars Jedi - Fallen Order ab 69,99 € bei Amazon.de kaufen.

Das kommende Third-Person-Action-Adventure Star Wars Jedi - Fallen Order wird bekannterweise keinen Multiplayer-Modus haben, sondern sich komplett auf die Story fokussieren. In dem Zusammenhang hat der verantwortliche Entwickler Respawn Entertainment auch den Mikrotransaktionen vor wenigen Tagen eine Absage erteilt. Doch auch mit Zusatzinhalten in Form von DLCs sollten die Fans nicht rechnen, wie jetzt EA Community Engagement Specialist Jay Ingram auf Anfrage eines Followers via Twitter mitteilte.

Auf das Thema angesprochen und gefragt, ob es irgendwelche Pläne für die DLCs gibt, antwortete Ingram: „Wir haben keine Pläne für DLCs. Wir wollen eine starke und in sich abgeschlossene Geschichte veröffentlichen. Das ist unsere Priorität.“ Klingt fast danach, als möchte Electronic Arts nach den harschen Kritiken zur Monetarisierung von Star Wars - Battlefront 2 (Testnote: 7.0) den Fans diesmal tatsächlich eine klassische Singleplayer-Erfahrung ohne jeden Schnickschnack liefern. Ob Disney hier ein Machtwort gesprochen hat?