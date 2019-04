Anno 1800: Season Pass und Gratis-Inhalte angekündigt

PC

Kurz vor dem heutigen Release von Anno 1800 (im Test) haben die Entwickler von Ubisoft Blue Byte Mainz einen Season Pass für das Strategie-Aufbauspiel angekündigt und die Zusatzinhalte enthüllt, die euch in naher Zukunft nach der Veröffentlichung des Spiels erwarten. So wird es neben kosmetischen Items drei Haupt-DLCs geben, die auch einzeln erhältlich sein werden:

Der erste DLC heißt Gesunkene Schätze und erweitert eure Insel mit einer neuen europäischen Sitzung mit einer großen Kontinentalinsel. Ihr schließt euch einem exzentrischen Erfinder an und geht mit seiner Taucherglocke auf eine Unterwasser-Schatzsuche. Der zweite DLC mit dem Titel Botanica umfasst einen modularen Botanischen Garten, der Touristenmassen anlockt und in dem ihr neue Gegenstände freischalten und Belohnungen verdienen könnt. Als Bonus könnt ihr ein Musikpavillon erreichten, in dem Musik aus früheren Anno-Spielen gespielt wird. Der dritte DLC wird Die Passage sein. Dieser nimmt euch auf eine Reise zum Polarkreis, wo ihr die legendäre Nordwest-Passage erkundet und im erbarmungslosen Klima zu überleben versucht, indem ihr ein Stützpunkt errichtet und neue Produktionsketten und Waren meistert.

Der Preis für den Pass liegt bei 24,99 Euro. Für die Käufer wird es ab dem ersten Tag neue Kosmetische Gegenstände für den Mehrspieler-Modus geben. Dabei handelt es sich um ein „Häftling“-Portrait für den Spieler-Profil, sowie die beiden Logos „Feuer des Prometheus“ und „Adlerwappen“ für die Schiffe. Käufer der Standardversion können ein Upgrade auf die Digital Deluxe Edition erwerben und sich so den Anarchisten-Charakter sichern (sobald er in Zukunft verfügbar wird). Hinzukommen vier besondere Firmenlogos, mit denen sich der eigene Profil anpassen lässt, das digitale Artbook, sowie ausgewählte Stücke aus dem orchestralem Spiel-Soundtrack. Zum Anarchisten heißt es seitens der Entwickler in der offiziellen Beschreibung:

Als selbsterklärter Anarchist hat Dr. Mercier eine radikale neue Gesellschaft frei von staatlicher Unterdrückung erschaffen. Der ehemalige Fürsprecher eines Bundes von Zahnarzt-Studenten wurde von der Königin gebeten seine Popularität zur Beruhigung revolutionärer Umtriebe zu nutzen. Stattdessen schlug sich Mercier auf die Seite der Protestierenden und erklärte die vollständige Unabhängigkeit seiner Bürger von der Krone. Nun zum Spielerischen. Der Anarchist ist ein neuer KI-Gegner mit dem ihr euch messen könnt, inklusive eigenen Missionen und Belohnungen für den Spieler. Wir wollen zwar nicht zu viel verraten, aber so viel sei gesagt: Er wird einen sehr eigenen Herrschaftsstil haben der seine politischen Ansichten widerspiegeln und sich auf die Atmosphäre auf seinen Inseln auswirken wird.

Neben den drei DLCs planen die Entwickler das Spiel zukünftig auch mit Gratis-Inhalten zu erweitern. Dazu gehören unter anderem Community-Herausforderungen, bei denen die Spieler zusammenarbeiten müssen und die mit neuen kosmetische Anpassungsoptionen, wie Logos oder Skins belohnt werden. Geplant sind zudem ein neues Statistik-Gebäude, das euch mehr Infos zu den Produktionsketten und deren Produktivität liefert, sowie der Koop-Modus, der euch gemeinsam mit Freunden ein gemeinsames industrielles Imperium aufbauen lässt.