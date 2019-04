Switch

Zwischen den Levels erzählen geschriebene Dialoge eine tiefgründige Geschichte.

Eine rätselhafte Geschichte

Eine Brücken-Raupe macht unmissverständlich klar: Du kommst hier nicht rüber!

Einfach erlernbar, schwer zu meistern

Eingefahrene Denkmuster können selbst relativ einfache Level zu einer Herausforderung werden lassen.

Charmante Präsentation

Alle Gammies sind am Ziel und fliegen davon. Wohin? Keine Ahnung, aber sie freuen sich darüber.

Fazit

Logik-Puzzle

Einzelspieler

Für Hirnakrobaten

Spielzeit: 5-8 Stunden

Preis: 11,99 Euro

In einem Satz: Charmantes und anspruchsvolles Logik-Puzzle

Oberflächlich betrachtet wirktwie ein einfach gestricktes Logik-Puzzle-Spiel, aber dieser Eindruck täuscht gewaltig. Spätestens nach zwei Spielstunden wird klar, dass "einfach" ein vollkommen unpassendes Adjektiv ist. Dennoch lohnt es sich, die kleinen grauen Zellen zu aktivieren und die Synapsen Tango tanzen zu lassen. Weshalb, erfahrt ihr im eShop-Check.Interessanterweise sind die spielmechanisch lösbaren Puzzles nicht die alleinige Herausforderung. Zwischen den 40 Levels wird auch eine Geschichte in Form von kurzen, geschriebenen Dialogen erzählt, die ihrerseits zum Nachdenken anregt. Nicht nur, weil sie viel Interpretationsspielraum offen lässt, sondern auch, weil manchmal subtile Hinweise auf den folgenden Level erkennbar sind.Ich bin mir ehrlich gesagt nicht einmal sicher, ob ich die Story am Ende vollständig verstanden habe. In den Dialogen unterhalten sich Vater und Tochter auf eine liebevolle Art über schwierige Themen wie den Tod und den Lauf der Dinge. Recht viel weiter will ich nicht auf die Geschichte eingehen, da es eine Menge Spaß macht, sie sich selbst zu erarbeiten.Das Spielprinzip von She Remembered Caterpillars ist relativ einfach. Eure Aufgabe ist es verschiedenfarbige Pilzfiguren, die im Spiel Gammies heißen, an ihren Zielort zu bringen. Dabei gibt es natürlich(e) Hindernisse, wie die namensgebenden Brücken-Raupen, die nur von Gammies mit der passenden Farbe überquert werden können.Anfangs ist das auch recht einfach zu bewerkstelligen. Aber mit jedem Akt – diese bestehen jeweils aus etwa fünf bis acht Levels – werden neue Spielmechaniken eingeführt und die Rätsel werden zunehmend komplexer. Einzelne Gammies können beispielsweise einen Schalter besetzen und dadurch Brücken ausfahren, so dass ihre Kollegen einen Abgrund überqueren können. Oder zwei Gammies vereinigen sich und nehmen eine Mischfarbe an, die es ihnen erlaubt, ansonsten unüberwindbare Hindernisse zu meistern.Mit den immer vielfältigeren Möglichkeiten wachsen auch die Herausforderungen. Dabei erscheint die Lösung zwar manchmal unmöglich, aber wie im richtigen Leben gilt auch hier: Wenn man weiß, wie es geht, ist alles ganz einfach.Liebhaber künstlerisch gestalteter Spielwelten kommen definitiv auf ihre Kosten. Die Levels sind allesamt sehr liebevoll designt und versprühen einen ganz eigenen, besonderen Charme. Gammies, Raupen und Barrieren sind von Hand gezeichnet und bieten einen willkommenen Kontrast zu den stilistisch andersartigen Plattformen und Hintergründen.Die Animationen sind ebenfalls richtig gut gelungen. Wenn sich etwa eine Raupe vor meinem unschuldigen Gammie aufbäumt und dabei gleichermaßen bedrohlich und tollpatschig daherkommt, amüsiert mich das auch dann noch, wenn ich es zum hundertsten Mal gesehen habe.Definitiv erwähnenswert sind die knuffigen Soundeffekte, die ihrerseits wieder im Kontrast zu der mystischen Hintergrundmusik stehen. In Kombation mit der handgezeichneten Optik baut die Soundkulisse eine Atmosphäre auf, die mich regelrecht in ihren Bann gezogen hat. Für den Soundtrack zeichnet übrigensverantwortlich, aus dessen Feder auch die Sounduntermalung der-Reihe stammt.She Remembered Caterpillars ist kein einfaches Spiel. Es fordert ein gewisses Talent zum logischen Denken und erwartet zudem, dass eingefahrene gedankliche Pfade immer wieder verlassen werden. Dadurch bleiben die Puzzles bis zum Schluss interessant und herausfordernd.Ich hatte beim Testen immer wieder das sprichwörtliche Brett vorm Kopf und fragte mich mehr als einmal, wie zum Henker ich diesen verdammten Level lösen soll. In solchen Fällen war es für mich hilfreich, eine Pause einzulegen und etwas anderes zu machen. Einen Kaffee trinken, oder zur Beruhigung die Katze streicheln.Meistens habe ich nach einer Unterbrechung auch ziemlich schnell die Lösung gefunden, weil ich dadurch wieder einen frischen Blick auf das Geschehen werfen, und den festgezurrten gordischen Knoten im Hirn lösen konnte. Wer Logik-Puzzles im Allgemeinen mag, wird She Remembered Caterpillars lieben. Und mir bleibt zum Schluss gar nichts anderes übrig, als eine uneingeschränkte Kaufempfehlung für Freunde anspruchsvoller Rätselkost auszusprechen.