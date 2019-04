Star Wars Jedi - Fallen Order wird ohne Stealth-Mechaniken auskommen

Auch wenn der Protagonist Cal Kesis in Star Wars Jedi - Fallen Order von den Inquisitoren verfolgt wird, die sich die Vernichtung aller Jedi auf die Fahne geschrieben haben, wird es in Respawns Action-Adventure keinerlei Stealth-Mechaniken geben. Dies hat der Studio-Director Stig Asmussen jetzt gegenüber IGN.com bestätigt. Die Frage kam auf, weil einige Fans aufgrund der bisher präsentierten Story-Details schon fest mit Schleich-Elementen gerechnet haben, denn im Spiel muss der Charakter vor Säuberungskommandos (den sogenannten Purge-Troopern) fliehen und darf nicht auffallen oder seine Kräfte offen nutzen. Asmussen dazu:

Ich habe das von einigen Leuten bereits gehört und kann verstehen, warum sie davon ausgegangen sind, aber Stealth ist nichts, was das Spiel unterstützen wird. Ihr könnt in eine Situation eingreifen und diese so handhaben, wie es euch beliebt. Da gibt es viele Möglichkeiten, wie ihr eure Gegner angehen und ausschalten könnt. Ihr könnt natürlich versuchen, sie zu umgehen und die Aufmerksamkeit der KI nicht auf sich zu ziehen. Ich glaube technisch gesehen ist es möglich. Es ist aber nichts, wozu wir den Spieler offen ermutigen. Wir wollen, dass der Spieler seinen Spaß hat und die Fantasie, ein Lichtschwert zu schwingen und mächtige Kräfte zu nutzen, ausleben kann und Stealth würde dazu oder zum Spiel nicht so recht passen.