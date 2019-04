GOG-Priviet-Sale mit Spielen aus Russland, Weißrussland und Ukraine

CD Projekt hat zum Beginn der neuen Woche einen Priviet-Sale mit DRM-Freien-Spielen aus der Feder russischer, weißrussischer und ukrainischer Entwicklerstudios gestartet. Bis zum 22. April 2019 könnt ihr dort unter anderem Titel, wie Beholder 2, Cossacks 3, Graveyard Keeper, Party Hard 2, Metro - Last Light Redux (Testnote: 8.5), Pathfinder - Kingmaker, We are the Dwarves und This is the Police 2 günstiger erwerben. Die Rabatte reichen dabei teilweise bis zu 90 Prozent.

Nachfolgend nur ein paar ausgewählte Beispielangebote aus dem Store (die komplette Liste reduzierter Spiele und Zusatzinhalte könnt ihr wie immer unter dem Quellenlink einsehen):