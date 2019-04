Train Valley 2: „Railroad Tycoon zum Tüfteln“ verlässt Early Access

PC Linux MacOS

Ein Jahr lang befand sich Train Valley 2 vom litauischen Indie-Studio Flazm im Steam-Early Access. Seit heute ist das, wie die Entwickler es nennen, Puzzle-&-Tycoon-Spiel in einer Retro-Pixel-Welt als Vollversion erhältlich. Die Unterschiede zum Erstling von 2015 sind nur marginal, lediglich der Level-Editor und die Mod-Unterstützung wurden ausgebaut. Gegenüber dem offensichtlichen Vorbild Railroad Tycoon unterscheidet sich Train Valley 2 in einem kniffligen Mikromanagement.

Ihr führt in diesem Spiel eine Eisenbahngesellschaft von den Tagen der Industriellen Revolution in die Zukunft und kümmert euch dabei um die Bedürfnisse der Städte und Firmen in der Umgebung. Ihr verlegt Gleise, verbessert eure Lokomotiven und achtet darauf, dass eure Züge ohne Verzögerungen oder Unfälle pünktlich ihr Ziel erreichen. Das Spiel wartet mit 50 Levels in der Kampagne, über 45 Gebäudetypen und 18 Lokomotiven, von der ersten Dampflok bis zur modernen Magnetschwebebahn, auf. Ihr produziert verschiedene Güter und liefert diese in über 35 verschiedenen Waggons an die entsprechenden Abnehmer aus. Durch den integrierten Level-Editor sind mittlerweile mehr als 500 User-Level entstanden, die im Steam Workshop heruntergeladen und gespielt werden können. Zum Start der Wirtschaftssimulation gibt es bei Steam einen zehnprozentigen Preisnachlass, dort könnt auch ihr nach wie vor die Demo zum ersten Train Valley testen.