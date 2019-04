Borderlands 3: Die Welt soll deutlich größer ausfallen

PC XOne PS4

Die Welt des jüngst angekündigten Borderlands 3 wird sehr viel größer als in den beiden Vorgängern ausfallen. Dies gab der CEO von Gearbox Software, Randy Pitchford, auf die Anfrage eines Followers via Twitter bekannt. Auf das Thema angesprochen, antwortete er: „Die Größe einzelner Schauplätze variiert. Einige Umgebungen sind größer als der frühere Durchschnitt, andere sind kleiner. Insgesamt aber ist das Spiel sehr viel größer als vorherige Titel.“

Im ersten Trailer, den die Entwickler Ende vergangenen Monats präsentiert haben, waren bereits ein paar unterschiedliche Schauplätze zu sehen, darunter eine in Neonlicht getauchte Stadt, weitläufiges Ödland, sowie eine üppig bewachsene Waldsiedlung. Man kann also gespannt sein, welche Umgebungen noch im fertigen Spiel geboten werden. Borderlands 3 wird ab dem 13. September dieses Jahres für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen. Die Windows-Umsetzung wird dabei im ersten halben Jahr exklusiv über den Epic Game Store erhältlich sein.