PlayStation VR: Hinweis auf Patente für Live-Events und soziale Interaktion

PS4

Auch wenn VR noch immer nicht den Massenmarkt komplett erreicht hat, hält Sony weiter an der hauseigenen VR-Brille fest. Mittlerweile konnte sich das Headset mit 4,2 Millionen verkaufter Einheiten sogar zum Marktführer aufschwingen. Kein Wunder also, dass Sony für die PS5 weiterhin mit VR plant und auch die ein oder andere Verbesserung an der Brille vornehmen wird, wie zwei neue Patente beweisen. Diese könnten für ein ganz neues "Mittendrin"-Gefühl sorgen.

Das erste Patent soll die VR-Erfahrung persönlicher und sozialer gestalten. So soll es möglich sein, andere Spieler als Zuschauer in ein laufendes Spiel einzubinden. Eine Einsatzmöglichkeit wäre etwa die Darstellung personalisierter Zuschauer bei Sport- oder Rennspielen, indem man mit seinem persönlichen Abbild oder in Form eines Avatars dem Geschehen beiwohnt und man dem Spieler seiner Wahl zujubelt oder ihn in anderer Form unterstützt. Dabei ist unter anderem die Rede von vorprogrammierten Clips, die man als Avatar nutzen kann. Alle Reaktionen sollen dabei in Echtzeit ablaufen um dem Spieler ein realistisches Gefühl zu vermitteln.

Das zweite Patent klingt nicht minder spannend und könnte vor allem die Sportfans begeistern. Das Konzept soll dafür sorgen, dass Nutzer von VR-Brillen als Zuschauer an realen Live-Events wie Konzerten, Sport- oder eSport-Turnieren teilnehmen können. Dazu nimmt man virtuell auf der Zuschauertribüne Platz, umringt von echten Zuschauern, die die Show real miterleben. Bild und Ton werden dabei in Echtzeit an das VR-Gerät übertragen. Besonderes Augenmerk soll dabei auf die realistische Wiedergabe der Geräuschkulisse gelegt werden, um dem Nutzer verstärkt das Gefühl zu geben, sich live vor Ort zu befinden. Damit all das ermöglicht wird, sollen entsprechende Kameras und Mikrofone in dafür vorgesehene Sitze integriert werden.