Microsoft will angeblich noch drei Studios vor der E3 2019 übernehmen

Bereits im vergangenen Jahr, als Microsoft diverse Studio-Käufe bekannt gab, berichtete ein Insider, dass die Redmonder für 2019 noch weitere Übernahmen planen. Aktuellen Gerüchten zufolge sollen dem Xbox Game Studios (ehemals Microsoft Studios) noch vor der anstehenden diesjährigen E3 in Los Angeles drei weitere Spieleschmieden hinzugefügt werden.

Bei dem ersten Studio handelt es sich laut Quelle um den dänischen Entwickler IO Interactive, der vor allem für seine Hitman-Serie bekannt ist. Das Studio hat aber noch weitere interessante Titel, wie Freedom Fighters, Kane & Lynch - Dead Men, Kane & Lynch 2 - Dog Days (Testnote: 8.0) und Mini Ninjas entwickelt. Während die Rechte für Freedom Fighters bei den Entwicklern liegen, befinden sich die Marken Kane & Lynch und Mini Ninjas im Besitz von Square Enix. Dem Bericht zufolge soll IO bereits eine Absichtserklärung (eine rechtliche Willensbekundung für Verhandlungen und mögliche Vertragsabschlüsse) an Microsoft geschickt haben.

Das zweite Studio soll Relic Entertainment sein. Der kanadische Entwickler hat in der Vergangenheit unter anderem Strategie-Serien, wie Company of Heroes, Homeworld und Warhammer 40.000 - Dawn of War erschaffen und ist derzeit dabei, für Microsoft Age of Empires 4 zu entwickeln. Der dritte im Bunde soll der französische Entwickler Asobo Studio sein, der unter dem Publishing von Microsoft bisher unter anderem Spiele, wie Recore (Testnote: 7.0) und Disneyland Adventures (Kinect) entwickelte. Aktuell arbeiten die Macher an dem Action-Adventure A Plague Tale - Innocence (Preview), das im kommenden Monat erscheinen wird.

Bisher handelt es sich hierbei nur um ein unbestätigtes Gerücht, weshalb ihr das Ganze mit Vorsicht genießen solltet. Sollte Microsoft tatsächliche die Käufe planen und abschließen, ist es wahrscheinlich, dass diese im Rahmen der E3, oder kurz danach offiziell verkündet werden.