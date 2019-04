Star Wars - The Old Republic: Nächste Erweiterung angekündigt

PC

Bioware hat die nächste größere Erweiterung für Star Wars - The Old Republic angekündigt. Diese heißt Onslaught und führt euch ins Zentrum des neu aufgeflammten Kriegs zwischen der Galaktischen Republik und dem Sith-Imperium. Dabei wird es diesmal auch neue Orte und Planeten zu erforschen geben. So führt euch die Suche nach Verbündeten zum Beispiel nach Onderon, einem Planeten mit ungezähmten Dschungeln und wilden Bestien oder nach Mek-Sha, einer unabhängigen Treibstoffstation und Industriestadt in den Hohlräumen eines ausgebeuteten Asteroiden.

Zusätzlich zu den zwei neuen Planeten wird es auch einen neuen Flashpoint auf dem vom Krieg gezeichneten Planeten Corellia und eine neue Operation in den üppigen Dschungeln von Dxun, Onderons größtem Mond, geben. Ebenso wird die Stufen-Obergrenze angehoben und es wird einen weiteren Ausrüstungsslot für taktische Gegenstände geben. Diese wirken sich direkt auf eure Fähigkeiten und euren Spielstil aus. Durch die Kombination dieser Gegenstände entstehen zahlreiche neue Setboni, auch für unspezifische Sets, die jeder verwenden kann.

Onslaught soll im September 2019 erscheinen und wird für alle Abonnenten kostenlos sein.