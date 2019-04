Borderlands 3: Ashly Burch kehrt als Tiny Tina zurück

PC XOne PS4

Borderlands 3 ab 29,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Ende vergangenen Monats kündigten Gearbox Software und der Publisher Take 2 Interactive mit Borderlands 3 den nächsten Teil der beliebten Koop-Shooter-Serie an. Wie die Entwickler bereits bei der Ankündigung verrieten, werden die Spieler im kommenden Titel sowohl auf neue, als auch einige altbekannte Charaktere treffen. Unter den letzteren wird auch Tiny Tina sein, die, wie der Gearbox CEO Randy Pitchford jetzt auf Anfrage eines Followers via Twitter bestätigte, erneut von der Synchronsprecherin Ashly Burch gesprochen wird. Zuvor kursierte noch das Gerücht, dass Burch nicht für die Rolle zurückkehren wird, nachdem der Schauspieler und Synchronsprecher Troy Baker seine Rückkehr als die Stimme von Rhys ablehnte.

Tiny Tina tauchte in Borderlands 2 (Testnote: 8.5) zunächst nur als NPC auf und wurde erst mit dem vierten DLC Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep spielbar. Der Charakter hatte zudem einen Auftritt in Borderlands - The Pre-Sequel (Testnote: 8.0). Ashly Burch ist auch als die Stimme von Chloe Price in der Life-is-Strange-Serie, von Aloy in Horizon - Zero Dawn (Testnote: 8.5) und von Nebula in Marvel's Guardians of the Galaxy - The Telltale Series (im Test) bekannt.