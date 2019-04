„Macht Kinder aggressiv“: PUBG jetzt auch in Nepal verboten

PC XOne PS4 iOS Android

Eltern, Lehrer und der Schulverband haben sich in Nepal besorgt über die Auswirkungen des Battle-Royale-Shooters Playerunknown's Battlegrounds auf Kinder und Jugendliche gezeigt. Nun hat ein Gericht in der Hauptstadt Kathmandu auf einen Antrag der Metropolitan Crime Division hin einen Bann ausgesprochen und alle Internet- und Telefonanbieter des asiatischen Staates angewiesen, die Verbindungen zu den PUBG-Servern zu blockieren. Damit soll laut Gericht ein negativer Effekt auf die psychische Gesundheit der Bevölkerung abgewendet werden. In einem Gutachten hatten Psychiater bereits aufgeführt, „dass die Gewalt im Spiel Menschen auch im echten Leben aggressiv machen könne“.

Dhiraj Pratap Singh, Leiter der Metropolitan Crime Division, erklärte der Kathmandu Post: „Es gab einige schockierende Zwischenfälle in Verbindung mit dem Spiel in anderen Ländern. Deshalb haben wir uns zu dem Bann entschieden, bevor auch in Nepal ein Unglück geschieht.“ Menschen, die sich nicht an das Verbot halten, müssten mit Inhaftierungen rechnen, so Singh weiter, und Anbieter, die trotz allem die Verbindungen zu den PUBG-Servern zulassen, würden entsprechende „Aktionen“ zu erwarten haben.

Bereits im letzten Monat war PUBG in Teilen Indiens verboten und anschließend von Verhaftungen berichtet worden. In der Millionenstadt Ahmedabad wurde der Bann mittlerweile wieder aufgehoben, da laut India Today die Examen der örtlichen Universitäten vorbei sind und sich die Studenten auf ihre Ausbildung und nicht auf ein Action-Game konzentrieren sollten. Bereits 2017 wurden Verbindungen zu den Spieleservern in China blockiert - wegen antisozialistischer Inhalte.