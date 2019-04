Star Wars Jedi - Fallen Order: Termin, erste Details und Trailer

PC XOne PS4

Wie im Vorfeld angekündigt hat der Entwickler Respawn Entertainment vor wenigen Minuten im Rahmen der diesjährigen Star Wars Celebration in Chicago das kommende Spiel Star Wars Jedi - Fallen Order offiziell vorgestellt. Wie schon im Vorfeld durchsickerte, wird der Titel am 15. November dieses Jahres erscheinen. Geplant sind Umsetzungen für PC, Xbox One und die PS4.

Bei dem Titel handelt es sich um ein auf Epics Unreal Engine 4 basierendes Third-Person-Action-Adventure. Die Geschichte des Spiels setzt kurz nach den Ereignissen von Star Wars - Episode 3 - Die Rache der Sith ein und wird zum Star-Wars-Kanon gehören. Ihr schlüpft in die Rolle des jungen Padawans Cal Kesis, gespielt von Cameron Monaghan (Gotham, Shameless), der sich nach der Niederlage der Jedi auf der Flucht befindet, während noch lebende Jedi von den Inquisitoren und den Purge-Troopern (Elite-Kriegern des Imperiums, ausgebildet in Aufspürung der Jedi) durch die erlassene Order 66 verfolgt werden. Seitens Entwickler heißt es dazu:

Um den Orden der Jedi wieder aufzubauen, muss der Spieler an die Fragmente seiner Vergangenheit anknüpfen, um seine Ausbildung abzuschließen, gewaltige neue Macht-Fähigkeiten zu entwickeln und die Kunst des legendären Lichtschwertes zu meistern – während er dem Imperium und seinen tödlichen Inquisitoren immer einen Schritt voraus sein muss.

Die Kämpfe sollen eine sehr wichtige Rolle im Spiel einnehmen und laut Respawn sehr taktisch ausfallen, wobei ihr im Verlauf der Geschichte nicht nur Lichtschwerttechniken, sondern auch verschiedene Machtfähigkeiten erlernen und weiterentwickeln werdet. Unter anderem wird Cal fähig sein, ähnlich wie in Respawns Titanfall (Testnote: 8.5) die Wände entlang zu laufen. Auf seinem Weg zum mächtigen Jedi wird er von BD-1, einem “Buddy Droiden”, sowie seiner Mentorin Cere, dargestellt von der Schauspielerin Debra Wilson (Avatar - Aufbruch nach Pandora), begleitet. Cere ist ein ehemaliger Jedi-Ritter und hat die Rolle einer Mentorin für Cal übernommen. Das Verhältnis zwischen ihr und Cal soll laut Monaghan aber nicht wie die Traditionelle Beziehung zwischen dem Schüler und seinem Meister, sondern viel familiärer sein.

Im Zuge des Panels wurde auch ein erster Trailer präsentiert, den ihr unterhalb dieser Zeilen anschauen könnt. Das Video besteht allerdings nur aus Ingame-Assets und gerenderten Szenen. Echtes Gameplay wurde vorerst noch nicht präsentiert. Star Wars Jedi - Fallen Order kann ab sofort in der Standard- und der „Digital Deluxe Edition“ vorbestellt werden. Konkrete Details zur letztgenannten sind derzeit noch rar gesät. Das Paket soll aber „zusätzliche Features und Inhalte“, sowie „einzigartige kosmetische Gegenstände“ enthalten. Vorbesteller sollen zudem weitere Kosmetikobjekte für das Lichtschwert und den Buddy-Droiden BD-1 erhalten.