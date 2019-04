Deck13: Nach The Surge 2 weiterer Souls-ähnlicher Titel geplant

The Surge 2 ab 29,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Noch in diesem Jahr wollen Deck 13 und Focus Home Interactive mit The Surge 2 (im gamescom-Anspielbericht) die Fortsetzung zum 2017 erschienenen Action-Rollenspiel The Surge (Testnote: 8.0) auf den Markt bringen. Das Frankfurter Entwicklerstudio plant allerdings auch bereits einen weiteren Titel. Wie der Creative Director Jan Klose in einem Gespräch mit Game Watcher verriet, wird sich das neue, noch unangekündigte Spiel, ähnlich wie die The-Surge-Serie, in Hinblick auf den Schwierigkeitsgrad an der Souls-Reihe von From Software orientieren. Spielerisch soll sich der Titel aber dennoch von The Surge unterscheiden:

Wir mögen das Genre wirklich und wollen weiterhin etwas Action-orientiertes machen. Wir wollen keine Ideen umsetzen, oder ein Franchise entwickeln, das zu casual ist, sondern wirklich wieder etwas herausforderndes abliefern, einige Dinge diesmal allerdings ein wenig anders gestalten. Wir wollen also etwas machen, wo wir beides haben können. Es wird sich zwar etwas anders spielen, ich hoffe jedoch, dass es bei den Fans von The Surge ebenfalls ankommt. Wir haben verschiedene Ideen und ein Konzept, das wir umsetzen wollen, aber vermutlich werden sich einige Dinge im Entwicklungsverlauf sowieso ändern. Wir wollen stets etwas machen, bei dem man nie weiß, was am Ende daraus wird. Etwas, das sich neu anfühlt, aber trotzdem zu dieser Art von Spielen passt und dem Genre treu bleibt.

Aktuell fokussiert sich das Studio laut Klose jedoch ganz auf die Fertigstellung von The Surge 2. Es dürfte also noch eine Weile dauern, bis das neue Projekt das Licht der Welt erblickt.