Community-Projekt „Eure Spielplätze“: Teilnahmeformular verfügbar // Binnen 5 Min. mitmachen

❯ Alle Infos bereits bekannt? Dann ab zum Teilnahmeformular.

Mitte März führten wir eine User-Umfrage durch, die sich um die Vorschläge zu zwei neuen (eventuell regelmäßigen) Community-Projekten drehte (alle Details in dieser News). Zum Ende des vergangenen Monats präsentierten wir euch die Ergebnisse der Umfrage, an der 270 User teilgenommen hatten.

In Bezug auf die „Eure Spielplätze“-Idee, um die es an dieser Stelle geht, meldete knapp 62 Prozent der Befragten generelles Interesse am Projekt an, während 70 User angaben, selbst mitwirken zu wollen. Soweit die (aussichtsreiche) Theorie, auch wenn sich durch die Befragung natürlich nur ein ungefähres Bild ergeben kann.

Teilnahme innerhalb weniger Minuten

Nach der Theorie kommt die Praxis: An welchem Ort schlagt ihr eure Schlachten in Strategiespielen, rätselt euch durch Adventures oder kämpft euch durch Shooter? Am Schreibtisch via PC, von der gemütlichen Couch aus mit Blick auf Konsole und Fernseher oder gar mithilfe etwas Selbstgebauten?

✱ Teilnahmeformular aufrufen (externes Angebot)

Ab sofort könnt ihr eure Fotos einsenden – der Teilnahmeschluss ist Montag, der 22. April (irgendwann in der Nacht, plus ein paar Stunden). Sollten ausreichend Beiträge eingereicht worden sein – mindestens zehn sollten es sein – und sofern nichts dazwischen kommt, erfolgt die Veröffentlichung der entsprechenden Plus-Galerie zeitnah. Bei mehr als 30 Beiträgen werden diese auf mehrere Galerien aufgeteilt. Im Folgenden ein paar Hinweise für eure Teilnahme:

— Foto:

Pro Teilnehmer ist ein Bild möglich.

Egal, ob Schreibtische, Wohn-/Arbeitszimmer-Aufbauten, eigens Angefertigtes: Zeigt der GG-Community euren „Spielplatz“.

Bezeichnet euer Bild mit [username]_spielplatz.jpg .

. Nutzt bitte ausschließlich das Querformat .

. Bitte reicht ein Foto ein, dessen Abmessungen 1920x1080 Pixel betragen. Das hat den einfachen Grund, damit in der Galerie ein einheitliches Format gegeben ist beziehungsweise wechselnde Größen vermieden werden. Solltet ihr das Foto eures „Spielplatzes“ mit eurem Smartphone oder Tablet machen und keine Bearbeitung vornehmen können, könnt ihr es dennoch über das Formular einsenden.

betragen. Das hat den einfachen Grund, damit in der Galerie ein einheitliches Format gegeben ist beziehungsweise wechselnde Größen vermieden werden. Solltet ihr das Foto eures „Spielplatzes“ mit eurem Smartphone oder Tablet machen und keine Bearbeitung vornehmen können, könnt ihr es dennoch über das Formular einsenden. Achtet zudem darauf, dass euer Bild nicht größer als 5 Megabyte ist.

Sicher spielt der/die eine oder andere auch in öffentlichen Verkehrsmitteln, im Café und dergleichen. Für die erste Galerie des Projektes möchten wir uns allerdings auf „eure vier Wände“ konzentrieren.

— Optionale Bemerkungen:

Für die erste Spielplatz-Galerie ist vorgesehen, nur den Usernamen und das jeweilige Foto abzubilden. Bei Bedarf könnt ihr jedoch auch einen kurzen Text einreichen, durch den ihr zum Beispiel darüber informiert, welchen Titel ihr zuletzt gespielt habt, wie viele Stunden ihr pro Tag/Woche an eurem „Spielplatz“ verbringt und so weiter. Im Gegensatz zu den DU-Galerien sind jedoch keine langen Texte vorgesehen.

— Im Forum melden:

Wichtig ist außerdem, dass ihr euch nach dem Abschicken eures Beitrages in diesem Forumsthread meldet (ihr könnt dafür von der Bestätigungsseite des Formulars einen Zeitstempel kopieren). Zum einen wird so die Übersicht über die Teilnehmer gewahrt, gleichzeitig verifiziert ihr damit auf einfache Weise eure Teilnahme.

Damit genug der Worte. Wer möchte, zückt bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit Kamera oder Smartphone, macht ein Foto vom (natürlich unaufgeräumten und somit realistischen) „Spielplatz“ und reicht es über das Formular ein. Mehr als ein paar Minuten sind dafür nicht erforderlich.