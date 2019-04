Tomb Raider: Weiterer Film mit Alicia Vikander geplant

PC XOne PS4 Linux MacOS

Shadow of the Tomb Raider ab 7,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Shadow of the Tomb Raider ab 29,04 € bei Amazon.de kaufen.

Die im März letzten Jahres veröffentlichte Verfilmung von Tomb Raider wird eine Fortsetzung erhalten. Dem Bericht von Deadline zufolge, sollen MGM und Warner Bros. die Autorin Amy Jump mit dem Drehbuch zum Film beauftragt haben. Alicia Vikander wird dabei erneut in die Rolle der jungen Archäologin Lara Croft schlüpfen und wie mehrere Quellen dem Filmportal verraten haben, soll die Hollywood-Schauspielerin von der Darstellung ihres Charakters im neuen Script begeistert sein. Konkrete Details zur Geschichte gibt es bisher aber noch keine.

Jump ist eine gefragte Action-Autorin und am besten für ihre gemeinsame Arbeit mit ihrem Ehepartner, dem Regisseur Ben Wheatley, bekannt. Gemeinsam schrieben sie unter anderem das Drehbuch für Free Fire, ein Action-Drama mit Brie Larson, Cillian Murphy und Armie Hammer, bei dem Wheatley auch Regie führte. Jump schrieb zudem die Drehbücher für Filme, wie Kill List, A Field In England, Sightseers und High-Rise, die in Großbritannien Kultstatus genießen und bei denen Wheatley ebenfalls Platz auf dem Regiestuhl nahm.

Die Fortsetzung von Tomb Raider wird erneut von Graham Kings Produktionsfirma GK Films (Bohemian Rhapsody) und Elizabeth Cantillon (The Girl in the Spider's Web) Produziert. Der letzte Tomb-Raider-Film unter der Regie von Roar Uthaug (Escape, The Wave) konnte bei einem Produktionsbudget von 90 bis 106 Million US-Dollar weltweit 274,7 Million US-Dollar einspielen.