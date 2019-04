Star Wars Jedi - Fallen Order wird ein SP-Spiel ohne Mikrotransaktionen // Release-Datum geleakt [Update]

PC XOne PS4

Update vom um 12:45 Uhr

Nachdem Amazon schon im Vorfeld das Artwork zu Star Wars Jedi - Fallen Order durchsickern ließ, hat der italienische Arm des Händlers offenbar nun auch den Release-Termin verraten. Wie ein inzwischen entfernter Produkteintrag verrät, wird das Spiel wohl am 15. November dieses Jahres auf den Markt kommen. Gelistet wurden dabei Umsetzungen für die Xbox One und die PS4 und zwar in einer Standard und einer Deluxe Edition. Eine PC-Fassung fehlt hingegen.

Das Datum wird wird auch auf einem Anstecknadel angegeben, der auf Reddit verlinkt wurde. Ein weiterer Post zeigt zudem zwei weitere Artikel von der Star Wars Celebration. Dabei handelt es sich abermals um Anstecker - einen imperialen Purge-Trooper und den Droiden BD-1.

Originalmeldung vom 13. April 2019, um 11:20 Uhr

Respawn Entertainment hat noch vor der geplanten Enthüllung von Star Wars Jedi - Fallen Order erste Details zum kommenden Titel bekannt gegeben. Wie der Studio-Mitgründer Vince Zampella im Rahmen der aktuell in Chicago stattfindenden Star Wars Celebration gegenüber IGN.com bestätigte, wird der Titel ein reines Singleplayer-Spiel, ohne irgendwelche Multiplayer-Elemente. Auch Micropayment wird es im Spiel nicht geben: „Wir haben kein Multiplayer und keine Mikrotransaktionen, es ist ein storybasiertes Spiel“, so Zampella.

Auch Ben Walke von DICE und der Respawn-Entertainment-Producer Blair Brown haben den Singleplayer-Ansatz bestätigt. „Ich freue mich wieder an einem rein auf die Geschichte fokussierten Spiel zu arbeiten. Kein Multiplayer oder MTX für Jedi Fallen Order“ twitterte Brown.

Da die Story der wichtigste Teil von Star Wars Jedi - Fallen Order ist, arbeiten gleich sechs Autoren an der Geschichte, darunter auch Chris Avellone (Star Wars - Knights of the Old Republic 2 - The Sith Lords, Fallout - New Vegas). Im Interview mit VG 24/7 sagte Avellone:

Ich hoffe, dass die sechs Autoren bei der Enthüllung des Spiels mit verkündet werden, weil ich versehentlich sagte, dass ich die Story „unter Dach und Fach gebracht“ hätte. Es sind aber noch andere Autoren beteiligt - ich bin noch nicht mal der Hauptautor. Die Geschichte war für Respawn sehr wichtig. Ich denke sie waren schon immer gut darin, verschiedene Erzählschichten in ihre Spiele zu implementieren. Für sie ist die Geschichte ein wichtiger Teil dessen, was ein Star-Wars-Spiel ausmacht und das ist einer der Gründe, weshalb ich Respawn mag, denn wenn sie so etwas in Angriff nehmen, dann wissen sie, worauf es ankommt.

Die offizielle Enthüllung von Star Wars Jedi - Fallen Order könnt ihr heute Abend, um 20:30 (deutscher Zeit) live auf Twitch anschauen. Die Wartezeit bis zur Vorstellung könnt ihr euch mit dem rund sechsstündigen Zusammenschnitt des ersten Tages vom Event in Chicago verkürzen: