Star Wars - Episode IX: Erster Trailer erschienen

Disney veröffentlichte heute dern ersten Trailer für Star Wars - Episode IX, den dritten und letzten Teil der Sequel-Trilogie. Das zwei Minuten lange Video zeigt Rey und ihre Konfrontation mit einem Tie-Abfangjäger, sowie – Achtung: Spoiler – die Rückkehr eines altbekannten Charakters aus der ursprünglichen Saga.

Am Ende des Videos wird der Titel von Episode IX genannt: The Rise of Skywalker. Der Film, bei dem wie schon bei Episode VII J.J. Abrams Regie führt, soll zur Weihnachtszeit in die Kinos kommen. Den Trailer könnt ihr euch unterhalb dieser News anschauen.