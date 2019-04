Druidstone: Ab sofort in der Betaphase

PC

Die Entwickler von Druidstone - The Secret of the Menhir Forest haben sich auf ihrem Blog zurückgemeldet. Demnach hat das Spiel die Betaphase erreicht. Dieses wird aber ein geschlossener Betatest werden, da das Team bereits in der Vergangenheit mit dieser Vorgehensweise gute Erfahrungen gemacht hat. Dadurch kann direkt persönlich mit den Testern vor Ort interagiert und auf das entsprechende Feedback eingegangen werden.

Der Titel ist seit vier Jahren in der Entwicklung und hat mehrere Prototypen durchschritten. So wurde, zum Beispiel, der Ansatz einer geplanten, prozeduralen Generierung der Spielwelt, zugunsten einer von Hand erstellten, wieder verworfen. In dem Blogeintrag wird auch zum ersten Mal kurz auf die Handlung des Spiels eingegangen. So werden die Ruhe und der Frieden des namensgebenden Menhir-Waldes durch eine fortschreitende Korruption bedroht. Im Fluss der Ereignisse treffen dabei Aava, die verschwundene Tochter des Erzdruiden, Leonhard, ein Hüter des Waldes und Oiko, der gescheiterte Rote Priester, sowohl Gefährten als auch Bösewichte auf ihrem Weg, deren einzigartige Persönlichkeiten und Fähigkeiten jede Begegnung unvergesslich machen.

Druidstone soll ein Rollenspiel im Stil der alten Gold-Box-Spiele von SSI, wie etwa Pool of Radiance, angereichert mit Roguelike-Elementen werden. Ctrl Alt Ninja besteht aus Entwicklern, die bereits an der Erstellung von Legend of Grimrock (GG-Test: 7.5) beteiligt waren. Noch im diesen Frühjahr soll das Spiel die Betaphase verlassen und veröffentlicht werden. Im Fokus steht aktuell der PC, zu weiteren Plattformen hat sich das Studio bisher nicht geäußert.