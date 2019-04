Frostpunk: Survival-Strategie ab Sommer auch für Konsolen

PC XOne PS4 MacOS

Frostpunk ab 29,90 € bei Amazon.de kaufen.

Die polnischen 11 Bit Studios konnten im letzten Jahr mit dem Endzeit-Aufbauspiel Frostpunk für PC einen Überraschungshit landen, der auch im Test auf GamersGlobal gut wegkam. Nach der Mac-Version vor einigen Wochen kündigte das Studio nun Umsetzungen für die Playstation 4 und Xbox One im Sommer dieses Jahres an. In der Pressemitteilung heißt es zum aktuellen Stand:

Um die Umstellung auf Konsolen so reibungslos wie möglich zu gestalten, betreibt 11bit grössten Aufwand, das Spiel neu zu designen und die Mechaniken für Xbox One und PlayStation 4 anzupassen, insbesondere mit Hinblick auf die Steuerung. Das Entwicklerstudio hat noch einiges an Arbeit vor sich, befindet sich aber bereits auf der Zielgeraden. Das Team entwirft zum jetzigen Zeitpunkt ein intuitives Interface, dank dem sich das Gameplay auch mit einem Controller natürlich anfühlt.

Die Frostpunk - Console Edition soll alle bisher erschienenen kostenloses Updates inklusive des The Fall of Winterhome-Szenarios sowie zusätzliche Optionen, eine optimierte Balance und eine Anpassung des Schwierigkeitsgrades enthalten. Außerdem sollen die Spieler künftig mit weiteren Inhalts-Updates versorgt werden.