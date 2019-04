Horizon - Zero Dawn und God of War: Fortsetzungen offenbar in Arbeit

PS4

Horizon - Zero Dawn ab 24,99 € bei Amazon.de kaufen.

Beim nächsten Projekt des Entwicklers Guerilla Games wird es sich offenbar um eine Fortsetzung zum Action-Adventure Horizon - Zero Dawn (Testnote: 8.5) handeln. Dies hat die Schauspielerin Janina Gavankar (True Blood, The Vampire Diaries, Sleepy Hollow) während der aktuell laufenden Star Wars Celebration in Chicago gegenüber einem Fan verraten.

Gavankar, die in Star Wars - Battlefront 2 (Testnote: 8.0) die Protagonistin Iden Versio verkörperte und in Horizon - Zero Dawn: The Frozen Wilds (Testnote: 8.5) dem Charakter Tatai ihre Stimme lieh, ist derzeit auf dem Event unterwegs, wo sie mit einer Cosplayerin sprach. Die Dame, die als Iden Versio verkleidet war, erwähnte nebenbei, dass sie nur ihretwegen Horizon Zero Dawn gespielt hat, woraufhin die Darstellerin aufgeregt antwortete: „Es ist unglaublich, warte bis du die Fortsetzung siehst. Da wirst du sterben - ich kenne ein paar Geheimnisse! - glaube mir da wirst du sterben!“

Kotakus Redakteur Jason Schreier meldete sich kurz danach auf Reddit zu Wort, um Gavankars Angaben zu bestätigen. Wie er dabei erwähnte, befindet sich außerdem auch eine Fortsetzung zu SIE Santa Monicas God of War (Testnote: 9.0) in Arbeit: „Ich will euch nicht zu sehr auf einmal schocken, aber ein weiteres God of War ist ebenfalls bereits in der Mache“, so Schreier. Offiziell bestätigt wurden die Nachfolger für die beiden Spiele bisher noch nicht.