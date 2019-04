PC Switch XOne PS4 iOS Android andere

Eines der tonangebenden Themen der Woche war sicherlich die Veranstaltung des Deutschen Computerspielpreises am vergangenen Dienstag. Meinungen dazu habt ihr eventuell schon gelesen, und auch ein bekanntes Jurymitglied lässt den Abend gewohnt kritisch Revue passieren. Das tat Jörg Langer auf seine ganz eigene Weise bereits 2012, wie ihr nochmals nachlesen könnt. Außerdem: Warum wir ein Half-Life 3 nicht brauchen, warum Steam das PC-Gaming zerstört, warum sich Karsten Scholz das alte MMO-Feeling zurück wünscht, wie man den ersten Doom-Level in unter neun Sekunden schafft und wie Final Fantasy 7 entstanden ist.

Deutscher Computerspielpreis 2019: Kein Respekt vor nichts

gameswirtschaft.de am 10.4.2019, von Petra Fröhlich

Es gibt Leute, die waren per Live-Stream beim Deutschen Computerspieldesaster dabei und äußerten ihre Kritik. Und es gibt Leute, die saßen selbst in der Jury und äußerten ihre Kritik. Das traf auch in diesem Jahr auf Petra Fröhlich zu. Ihr Statement zur Moderations„leistung“ von Ina Müller: „Dass Müller in ihren TV-Shows ausgesprochen robust mit ihren Gästen umgeht, war den Ausrichtern zwangsläufig vorher bekannt. Ihr Markenzeichen – die Schnodderigkeit und Respektlosigkeit – ist solange kein größeres Problem, wie ihr Gegenüber in gleicher oder höherer Liga spielt: Politiker, Schauspieler, Musiker, Sportler. Doch der DCP ist eben auch eine buchstäbliche Bühne für Nachwuchskräfte, für Start-Ups, für Studios, die um jeden Euro Förderung kämpfen.“ Nicht nur die Moderatorin, auch die eigene Jury bekommt in Fröhlichs Kolumne ihr Fett weg, wie immer auf den Punkt und nicht respektlos.

Warum wir Half-Life 3 nicht brauchen

videospielgeschichten.de am 3.4.2019, von André Eymann

„Jedes Spiel hat seine Zeit. Und in diesem zeitlichen Kontext 'lebt' es“, philosophiert André Eymann und erinnert sich an seine Strandspaziergänge in Half-Life 2. „Was Valve uns mit Half-Life 2 gegeben hat, ist einmalig und lebt im Kontext seiner Zeit. Und was sich viele Freunde der Serie durch ein neues Spiel erhoffen, ist die Wiederholung oder Wiederbelebung des großartigen Erlebnisses von damals.“ So kommt der Autor zu dem Schluss, dass es ein Half-Life 3 gar nicht braucht. Demnach braucht es aber auch kein neues Fifa, kein neues Vampire und kein neues Zelda. Eine Sicht der Dinge, der man durchaus widersprechen kann...

„Steam hat das PC-Gaming zerstört“

derstandard.at am 10.4.2019

„Steam hat PC-Gaming getötet und eine 30-Prozent-Abgabe für die gesamte Spiele-Industrie mit sich gebracht. Das war untragbar. Ihr wisst ja gar nicht, wie profitabel Steam für Valve war. Es war im Grunde eine virtuelle Druckerpresse. Dies hat das gesamte Unternehmen verzerrt. Epic repariert das nun für alle Spieler.“

Diese harten Worte stammen von Richard Geldreich, der von 2009 bis 2014 für Valve gearbeitet hat. Warum der Epic Games Store noch nicht gut ist und warum Steam bald nur noch ein Sammelplatz für Schrottgames sein wird, hat sich Geldreich ebenfalls aus den Fingern getippt. Unser Link führt zum Web-Auftritt von Der Standard, der mehrere themenbezogene Twitter-Postings von Geldreich gesammelt und kommentiert hat.

Aus dem GamersGlobal-Archiv: „Deutscher Spielepreis oder: pädagogisch töten“

gamersglobal.de am 3.5.2012, von Jörg Langer

Der Deutsche Computerspielpreis bot immer schon eine Angriffsfläche für Kritiker. Im Jahr 2012 zeichnete die Jury unter anderem Crysis 2 aus, nachdem diese als Motto vorgab, Titel nach Qualitäten hinsichtlich Pädagogik, Didaktik, Kunst, Kultur, Technik und Innovation auszuzeichnen. Auftritt Jörg Langer: „Derweil nehme ich mir die Begründung zu eben jenem diesjährigen Preisträger vor. Da ich sie wirklich lustig finde, lasse ich mich dazu hinreißen und herab, und versuche mal, den typischen Stil deutscher Spieleblog-Betreiber und mitteilungsbedürftiger Spielefans nachzuahmen, also wahllos Zitate herauszugreifen und meinen besserwisserischen Senf dazu zu schreiben.“

Fundstück der Woche: „Die Magie von MMORPGs: Ich will dieses aufgeregte Kribbeln wieder spüren“