GG-intern: Ab sofort Bankeinzug (Lastschrift) als 3. Zahloption

Wer ein GamersGlobal-Abo abschließt oder bereits hat, kann es nun per Bankeinzug bezahlen und die Abogebühr monatlich, vierteljährlich oder jährlich abbuchen lassen. Geplant sind auch Einzelzahlungen.

Bankeinzug ist das Normalste der Welt und der Deutschen beliebteste Zahlmethode – dennoch führen wir diese Option erst mit dem heutigen Tag ein. Wieso? Weil uns in der Vergangenheit externe Fullservice-Dienstleister nicht überzeugt haben und wir deshalb die Anbindung selbst programmieren mussten – was nun dank des unermüdlichen Einsatzes von Sascha Fietz, unterstützt von Fabian Knopf, geschehen ist.

Ihr könnt selbstverständlich weiterhin alle Abo-Varianten per PayPal (und damit indirekt z.B. per Kreditkarte) und die meisten auch per Überweisung an uns bezahlen.

Wir arbeiten bei unserer Eigenbau-Lösung mit einem Dienstleister zusammen: GoCardless. Das britische Unternehmen – mit Zweigstelle in München – hat gute Preise (wir zahlen ab 20 Cent pro Einzugsvorgang) und eine API, die für unsere Zwecke geeignet ist. Es kümmert sich um alles, was mit dem eigentlichen Bankeinzug zu tun hat und speichert auch eure Kontodaten – wir prüfen vereinfacht gesagt nur, ob beim User Geld abgebucht werden konnte und somit der aktuelle Abozeitraum bezahlt wurde.

Wie könnt ihr die neue Zahlmethode „Bankeinzug“ nutzen? Indem ihr sie beim Neuabschluss oder einer Aboverlängerung auswählt. Das geht bis zu ein Jahr im voraus – die meisten von euch können also bereits jetzt den Umstieg anstoßen, wenn sie wollen. Der voraussichtliche erste Einzugstermin (es vergehen minimal etwa drei Werktage) wird euch angezeigt: Eine neue Infobox im Premium-Profil führt ein laufendes oder in Einrichtung befindliches Lastschrift-Abo auf, dort ist dann auch der Button zu dessen Kündigung. Außerdem wird natürlich jeder erfolgte Einzug in der Abo-Historie vermerkt.

Auch das Bankeinzugsabo wird im voraus für den gebuchten Zeitraum bezahlt, verlängert sich dann aber zum nächsten Einzugstermin automatisch. Bis fünf Werktage vor dem nächsten Einzugstermin ist die Kündigung möglich.

Der Upgrade eures Abos (etwa von Premium auf Gold) ist natürlich machbar, ebenfalls direkt von eurem Profil aus. Kostenlose Verlängerungen per GGG gehen beim Bankeinzug aktuell noch nicht, wir arbeiten aber mit Hochdruck daran.

Außerdem wollen wir euch in den nächsten Wochen ermöglichen, das uns erteilte Basis-Lastschriftmandat auch für bequeme Einzelzahlungen (etwa bei Crowdfundings) zu nutzen. Aus diesem Grund könnt ihr auch das Bankeinzug-Abo kündigen (etwa um wieder auf Paypal zurück zu gehen), das Lastschrift-Mandat jedoch aufrechterhalten.

Wir hoffen, dass wir mit der neuen Zahlmethode für den einen oder anderen von euch den Komfort erhöhen (oder sogar ein Abo bei uns nun erstmals attraktiv machen).