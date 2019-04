Spieleveteranen-Podcast: Off-Topic-Folge 4

In der vierten Off-Topic.Folge fachsimpeln Heinrich und Jörg — hart auf der Grenze des Mottos „Alles außer Spielen“ balancierend — unter anderem über die Ubisoft-/For-Honor-Doku Playing Hard.

In diesem Sonderformat des Spieleveteranen-Podcasts plaudern Heinrich und Jörg über so ziemlich alles, was sie (außer Spielen) bewegt. Neue Off-Topic-Episoden werden exklusiv im Feed für Patreon-Unterstützer veröffentlicht. Schon mit 1 US-Dollar im Monat seid ihr dabei: Auf https://www.patreon.com/spieleveteranen findet ihr alle Unterstützervorteile, darunter drei statt ein vollwertige Spieleveteranen-Podcasts pro Monat.



Die aktuelle Folge bringt es auf stattliche 58 Minuten Laufzeit und behandelt folgende Themen: