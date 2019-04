Entwickler von Transport Fever enthüllen am 24. April ein neues Spiel

PC Linux MacOS

Der Schweizer Entwickler Urban Games hat angekündigt, am 24.4.2019 – zusammen mit dem Publisher Good Shepard Entertainment – ein neues großes Projekt vorzustellen. Beide Teams freuen sich schon riesig darauf, endlich Details über das neue Spiel veröffentlichen zu können und von den Spielern Feedback zu erhalten.

Es ist nicht das erste Mal, dass beide Unternehmen zusammen arbeiten. Im Jahr 2014 wurde das Erstlingswerk von Urban Games, Train Fever, veröffentlicht. Zwei Jahre später folgte mit Transport Fever (im Test, Note 7.5) der Nachfolger. Dieser wurde – wenn man den macOS-Patch mitrechnet – bis heute mit acht Patches versorgt. So kamen immer mehr Features hinzu und die Performance wurde stetig verbessert.

Dass Urban Games viel an ihren Spielen liegt, kann man nicht nur an der Vielzahl von Patches erkennen, sie legen auch viel Wert auf die Meinung und Verbesserungsvorschläge ihrer Fans. Viele davon haben ihren Weg in die Patches gefunden. Um die Kreativität der Modder zu fördern, veranstaltete der Entwickler im Sommer 2017 sogar den Modding-Wettbewerb "Entwirf die Zukunft", für welchen ein Gesamtpreisgeld in Höhe von 5.100 Euro ausgelobt wurde. Egal, was für ein Spiel am 24.4. präsentiert wird, es ist sehr wahrscheinlich, dass dieses auch wieder modbar ist und regelmäßige Verbesserungen erfahren wird.