Close to the Sun: PC-Version hat einen Termin // Neuer Trailer

PC XOne PS4

Das Survival-Horror-Adventure Close to the Sun (zum Preview) des italienischen Entwicklers Storm in a Teacup hat einen konkreten Veröffentlichungstermin erhalten. Wie der Publisher Wired Productions jüngst verkündete, wird der Titel im kommenden Monat, am 2. Mai 2019, erscheinen. Der Release gilt allerdings vorerst nur für die PC-Umsetzung des Spiels, die, wie wir bereits berichtet haben, vorerst exklusiv im Epic Game Store erhältlich sein wird.

Für die Konsolenversionen des Spiels (Xbox One und die PS4) gibt es bisher zwar noch kein genaues Launch-Datum, diese sollen jedoch laut dem Publisher noch in diesem Jahr, zu einem späteren Zeitpunkt auf den Markt kommen. Im Rahmen der Ankündigung haben die Entwickler einen neuen Trailer auf den Weg gebracht, den ihr euch im Folgenden anschauen könnt: